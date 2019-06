Wildern Titz und Rot-Weiss Essen beim HSV?

Martin Rose, getty

Wechselt Matti Steinmann vom HSV zu Rot-Weiss Essen?

Trainer Christian Titz denkt nach seinem Amtsantritt bei Rot-Weiss Essen womöglich über die Verpflichtung eines Profis von seinem früheren Klub Hamburger SV nach.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, könnte Titz versuchen, Matti Steinmann ins Ruhrgebiet zu lotsen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hat beim HSV trotz seines bis 2020 laufenden Vertrags wohl keine Perspektive mehr.

Bereits vor der abgelaufenen Rückrunde flüchtete das Eigengewächs wegen mangelnder Einsatzzeiten aus Hamburg, heuerte auf Leihbasis beim dänischen Zweitligisten Vendsyssel FF an. Nun also der Wechsel zu RWE?

Dafür spricht, dass Titz in seiner Zeit als Cheftrainer des HSV als großer Förderer Steinmanns galt. Der Coach nahm den früheren U20-Nationalspieler aus der zweiten Mannschaft der Rothosen mit zu den Profis. Unter Titz absolvierte Steinmann neun Bundesligaspiele sowie nach dem Abstieg drei Partien in der zweiten Liga.

Essen ist derweil noch auf der Suche nach Verstärkungen, mit denen der angepeilte Aufstieg in die 3. Liga realisiert werden soll. Acht bis neun Spieler will der Traditionsklub noch neu unter Vertrag nehmen, bis am 2. September die am 1. Juli beginnende Transferperiode endet.

Titz hatte bei RWE einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2021 unterschrieben. Beim HSV musste der 48-Jährige im Oktober 2018 seinen Hut nehmen.