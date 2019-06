Eintracht jagt früheren Gladbach-Profi

Emilio Andreoli, getty

Eintracht Frankfurt will den früheren Gladbach-Profi Djibril Sow

Eintracht Frankfurt streckt seine Fühler auf der Suche nach Verstärkungen in die Schweiz aus. Ein früherer Profi von Borussia Mönchengladbach soll in den Fokus der Hessen gerückt sein.

Wie der "Blick" berichtet, führt die Eintracht bereits erste Verhandlungen mit den Young Boys aus Bern. Objekt der Begierde: Mittelfeldspieler Djibril Sow, der zwischen 2015 und 2017 in Gladbach unter Vertrag stand.

Der heute 22-Jährige kam nach seinem Wechsel im zarten Alter von 18 Jahren für die Borussia zwar nur zu zwei Profi-Einsätzen. Zuletzt nahm Sow in Bern aber eine starke Entwicklung.

Immerhin acht Scorerpunkte (fünf Treffer, drei Vorlagen) verbuchte der Rechtsfuß in der Schweizer Super League. Zudem gehörte er in der Champions League zu den auffälligsten Spielern seines Teams.

In Frankfurt würde Sow in Trainer Adi Hütter auf einen alten Bekannten treffen. Unter dem Österrreicher machte er in der Spielzeit 2017/2018 bei den Young Boys ebenfalls bereits einen großen Entwicklungsschritt.

Die Eintracht müsste für Sow allerdings tief in die Tasche greifen. Rund elf Millionen Euro soll sein Noch-Arbeitgeber für den gebürtigen Züricher fordern. Auch, weil die Berner wissen, dass Frankfurt nach dem 60-Millionen-Euro-Transfer von Luka Jovic zu Real Madrid finanziell bestens aufgestellt ist. Sows Vertrag in Bern läuft noch bis 2021.