Raman mit klarer Ansage: "Ich will für Schalke spielen"

Boris Streubel, getty

Benito Raman will zum FC Schalke

Klare Ansage von Benito Raman: Der Belgier will in diesem Sommer unbedingt von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke wechseln. Das hat der Angreifer in einem Interview nun höchstpersönlich bestätigt.

"Ich will für den FC Schalke spielen", stellte Raman im Gespräch mit der belgischen Zeitung "Nieuwsblad" unmissverständlich klar. Nichts und niemand werde an seiner Meinung etwas ändern können, ergänzte der Stürmer, der schon seit Wochen intensiv bei den Königsblauen gehandelt wird.

Ein Transfer zu den Knappen "würde meine gesamte Karriere verändern", begründete Raman, der direkt noch ausplauderte, wie er sich den Ablauf und anschließenden Vertrag vorstellt: "Ich kann für fünf Jahre unterschreiben und die Zukunft meiner Familie absichern. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich werde dort am Freitag meinen Medizincheck absolvieren."

In Ramans Augen sollte die Fortuna nun endlich grünes Licht für den Transfer geben, nachdem sich die Rheinländer und Schalker offiziell bislang nicht auf eine Ablösesumme einigen konnten.

"Vor zwei Jahren haben sie [Fortuna Düsseldorf] mich für einen kleinen Betrag bekommen. Jetzt können sie mich mit einem Profit von neun Millionen Euro verkaufen", sagte Raman mit Blick auf die in den Medien kolportierte Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro.

Er selbst habe sich gegenüber der Fortuna stets korrekt verhalten, beteuerte der 24-Jährige, der mit zehn Treffern der beste Torschütze der Düsseldorfer in der abgelaufenen Saison war. "Ich habe viel Respekt vor dem Klub", so Raman, "aber jetzt ist es Zeit, dass sie mich gehen lassen".