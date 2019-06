BVB legt Schmerzgrenze bei Julian Weigl fest

Jörg Schöler, getty

Verlässt Julian Weigl den BVB im Sommer?

Drei hochkarätige Neuzugänge hat der BVB bereits verpflichtet, verlassen hat die Schwarz-Gelben dagegen kein einziger Leistungsträger. Das könnte sich bald ändern. Mit Julian Weigl ist einer der Stammspieler der vergangenen Rückrunde erneut auf dem Sprung.

Nachdem Julian Weigl es in der letzten Bundesliga-Hinrunde lediglich auf vier Einsätze brachte, profitierte der 23-Jährige in der Rückrunde von seiner taktischen Flexibilität und durfte in 14 von 17 Spielen ran. Es könnten seine letzten Einsätze für den BVB gewesen sein.

Zwar würden die Dortmunder Weigl (Vertrag bis 2021) gerne halten, allerdings würden Michael Zorc und Co. offenbar grünes Licht für einen Transfer geben, sollte ein passendes Angebot eingehen. Die Schmerzgrenze der Schwarz-Gelben liegt nach "Sport Bild"-Infos bei verhältnismäßig moderaten 30 Millionen Euro. Bietet ein Klub diese Summe, ist Weigl demnach weg.

Weigl will den BVB verlassen

Wahrscheinlich, so heißt es, sei ein Wechsel ins europäische Ausland. Schon im Winter buhlten Paris Saint-Germain und der FC Arsenal intensiv um den Mittelfeldspieler, der beim BVB auch seine Qualitäten als Abwehrspieler demonstrierte. Im Sommer könnte die Liste der potenziellen Abnehmer weiter wachsen. In nahezu jeder der großen Ligen könnte es mindestens einen Interessenten geben.

Weigl selbst strebt weiterhin einen Wechsel an, nachdem ihm die Dortmunder nach dem geplatzten Winter-Transfer zu PSG zusicherten, ihm im Sommer keine Steine in den Weg legen zu wollen. Was seinen kommenden Arbeitgeber angeht, so hat sich der 22-Jährige laut "Sport Bild" nur eine einzige Bedingung gesetzt: der Klub muss international spielen. Angesichts der Fülle an interessierten Klubs sollte dies aber keine Hürde sein.