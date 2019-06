HSV-Neuzugang verletzt sich bei Testspiel

Selim Sudheimer, getty

HSV bangt um David Kinsombi

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bangt vier Wochen vor dem Saisonstart um Neuzugang David Kinsombi.

Der Mittelfeldspieler zog sich beim 13:1-Testspielsieg gegen den TSV Buchholz 08 am Samstag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu, wie der HSV per Twitter mitteilte. "Über die Schwere der Verletzung können wir im Moment noch keine Aussage treffen", hieß es in dem Statement.

Kinsombi verspürte in der Partie gegen den Oberligisten gleich bei seinem ersten Pass einen pochenden Schmerz im Oberschenkel und musste nach nicht einmal zwei Minuten ausgewechselt werden.

David #Kinsombi hat sich im heutigen Testspiel eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Über die Schwere der Verletzung können wir im Moment noch keine Aussage treffen.



Wir wünschen dir eine schnelle Genesung, David! #nurderHSV pic.twitter.com/ra0BykaRF2 — Hamburger SV (@HSV) 29. Juni 2019

Die Hanseaten hatten Kinsombi von Holstein Kiel verpflichtet und eine Ablösesumme in Höhe von rund drei Millionen Euro für ihn bezahlt.

Gegen Buchholz trafen Lukas Hinterseer (11.), Bakery Jatta (12., 20.) , Adrian Fein (28., 30.), Manuel Wintzheimer (48.), Khaled Narey (59.) Aaron Hunt (82.), Sonny Kittel (85., 88.) sowie Milaim Buzhala (90., Elfmeter) für den HSV. US-Angreifer Bobby Wood schnürte einen Dreierpack (64., 76., 87.).

"Wir sind von Anfang an hohes Tempo gegangen. Wichtig ist, dass wir viele Tore gemacht haben. Damit holt man sich Vertrauen", sagte Trainer Dieter Hecking.