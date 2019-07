Medien: Intensiver Kontakt zwischen Bayern und Nübel

Stuart Franklin, getty

Alexander Nübel hat beim FC Schalke 04 nur noch ein Jahr Vertrag

Alexander Nübel ist die wohl wichtigste Personalie beim FC Schalke 04. So erklärte Sportvorstand Jochen Schneider jüngst auf der Mitgliederversammlung, man werde "alles tun, um Alex zu halten". Doch offenbar sind Gespräche zwischen dem Keeper und dem FC Bayern schon weit vorangeschritten.

Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und die Vertreter von Alexander Nübel befinden sich in intensivem Kontakt, berichtet "Sport1". Der FC Bayern sei mehr als nur interessiert am 22-Jährigen, langfristig soll er Manuel Neuer im Gehäuse der Münchner beerben.

Im besten Fall, so der Bericht, erhofft sich der FC Bayern eine Verpflichtung schon in diesem Sommer. Spätestens soll Nübel im Sommer 2020 an die Säbener Straße wechseln. Dann endet sein aktuelles Arbeitspapier beim FC Schalke 04. Eine mündliche Wechsel-Zusage des Youngsters soll es jedoch noch nicht geben.

Unterdessen will Jochen Schneider einen Abschied des U21-Nationalspielers unbedingt vermeiden. Auch Knappen-Trainer David Wagner soll Nübel schon vor der EM in einem persönlichen Gespräch von einem Verbleib zu überzeugen versucht haben. "Ich kann euch nichts versprechen", so die wohl realistische Einschätzung von S04-Vorstand Schneider zu den Fans am vergangenen Sonntag.

AS Rom will Schalke-Keeper Nübel verpflichten

Erschwert wird der Poker um Nübel mittlerweile auch durch das große Interesse aus dem In- und Ausland. Laut "Sport Bild" haben Atlético Madrid und RB Leipzig den Schlussmann ins Visier genommen. Zudem seien PSG, Tottenham und der FC Chelsea interessiert.

Konkreter sei derweil das Werben von Serie-A-Klub AS Rom, der Alexander Nübel "Sport1" zufolge unbedingt unter Vertrag nehmen will.

Der Spieler selbst nimmt derzeit nach der kräftezehrenden U21-Europameisterschaft etwas Abstand vom Fußball. Erst in der kommenden Woche wird er sich dem Bericht nach konkret informieren lassen, welche Optionen auf dem Tisch liegen.