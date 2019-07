S04-Hoffnungsträger Kabak: "Mehr als glücklich!"

Christof Koepsel, getty

Ozan Kabak (l.) muss derzeit noch mit Gesichtsmaske trainieren

Neuzugang Ozan Kabak ist mit dem FC Schalke 04 in die Vorbereitung zur Bundesliga-Saison 2019/2020 gestartet. Trotz seiner Unerfahrenheit von nur einer Halbserie im deutschen Fußball-Oberhaus formuliert der 19-Jährige ehrgeizige Ziele mit seinem neuen Verein und ist voll überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber.

"Ich bin mehr als glücklich, bei einem der größten deutschen Klubs unterschrieben zu haben. Nach der letzten Saison habe ich über meinen Agenten erfahren, dass es Angebote gibt. Wir haben entschieden, dass Schalke das beste Projekt aufgezeigt hat, um mich bei der Erreichung zukünftiger Ziele zu unterstützen", so die Sommer-Verpflichtung gegenüber der "Sport Bild".

Neben dem FC Schalke sollen auch namhafte Klubs wie der FC Bayern München oder der AC Mailand bei Kabak angeklopft haben. Letztlich entschied sich der türkische U-Nationalspieler aber für den Klub aus dem Ruhrgebiet, der sich die Dienste des Teenagers 15 Millionen Euro festgeschriebene Ablöse kosten ließ.

Sein Profi-Debüt feierte Kabak vor eineinhalb Jahren mit 18 beim türkischen Rekordmeister Galatasaray. Insgesamt 14 Erstligaspiele bestritt er für Gala, ehe er sich zu Jahresbeginn dem VfB Stuttgart anschloss.

Leidenschaft der Fans erinnert Kabak an Gala

Vor allem in Sachen Vereinstradition und Fan-Support sieht er große Parallelen zwischen seinen bisherigen Arbeitgebern und den Königsblauen: "Ich habe zuvor für zwei große Vereine wie Galatasaray und Stuttgart gespielt und bin diesen beiden Klubs dankbar, die auf meinem Weg und in meiner Entwicklung eine große Rolle gespielt haben. Nun werde ich wieder für einen Klub spielen, der in der Vergangenheit große Erfolge feiern durfte, bemerkenswerte Unterstützung der großartigen Fans und eine riesige Geschichte hat", betonte Kabak.

"Die Leidenschaft der Schalke-Fans und die Atmosphäre in der Arena auf Schalke erinnern mich an die Unterstützung der Galatasaray-Fans", fügte der Defensivmann an.

Kabak, der auf Schalke bis 2024 unterschrieben hat, wird bei den Gelsenkirchenern fortan die Nummer 4 tragen, mit der zuvor schon Klub-Idole wie Eurofighter Yves Eigenrauch und 2014er-Weltmeister Benedikt Höwedes aufliefen.