VfB-Neuzugang Klement schwärmt von Gomez

Stuart Franklin, getty

Mario Gomez kommt bei seinen Teamkollegen beim VfB Stuttgart gut an

Der VfB Stuttgart beginnt in diesem Sommer die Mission Wiederaufstieg. Mit dabei ist Neuzugang Philipp Klement, der von Aufsteiger SC Paderborn zu den Schwaben wechselte. Der Mittelfeldspieler hat nun erklärt, worauf es in Zukunft ankommt. Bei Mitspieler Mario Gomez geriet er ins Schwärmen.

"Ich fand das schon aus der Ferne beeindruckend und es bestätigt sich im täglichen Umgang: Mario stellt sich nicht über andere, er nimmt sich total zurück", so Klement gegenüber "Sport Bild": "Genau solche Charaktere braucht es, um aufzusteigen."

Der 33-Jährige ist einer der wenigen Routiniers, die nach dem Abstieg beim VfB Stuttgart bleiben. Zuvor hatten die Süddeutschen beispielsweise die Verträge von Kapitän Christian Gentner oder Außenverteidiger Andreas Beck nicht verlängert.

Gomez, so Klement weiter, "gibt sich in der Gruppe ganz normal, obwohl er schon so viel erreicht hat. Er lebt den Teamgeist perfekt vor".

Wie der Aufstieg ins Oberhaus funktioniert, hat Klement in der vergangenen Saison eindrucksvoll mit dem SC Paderborn vorgelebt. "Am wichtigsten um aufzusteigen sind Geschlossenheit und Konstanz. Das war unser Vorteil in Paderborn", so der offensive Mittelfeldspieler, der mit 16 Toren glänzte.