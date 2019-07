"Ergänzungsspieler mit Potenzial": Bayern will Duo

Maja Hitij, getty

Benjamin Henrichs soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Leroy Sané, Ousmane Dembélé oder Callum Hudson-Odoi: An Gerüchten um namhafte Neuzugänge für den FC Bayern München mangelt es nicht, der deutsche Rekordmeister wird aber wohl nicht nur in Superstars investieren.

In München diskutiert man derzeit über den Kauf von "Ergänzungsspieler mit Potenzial zur Weiterbildung", berichtet der "kicker" und nennt gleich zwei Akteure, die in den Überlegungen der Bayern-Bosse eine Rolle spielen sollen.

Der Name des 21-jährigen Türken Cengiz Ünder soll ebenso gefallen sein, wie der des 22-jährigen dreifachen deutschen Nationalspielers Benjamin Henrichs.

Ünder, schnürt aktuell die Fußball-Schuhe für die AS Rom, wo er vor allem die rechte offensive Außenbahn beackert. In 52 Spielen im italienischen Oberhaus kommt der Rechtsfuß auf 19 Torbeteiligungen (10 Tore/9 Vorlagen). Ein Schnäppchen wäre der Angreifer jedoch sicher nicht. Sein Vertrag in Rom endet erst im Sommer 2022, zudem droht dem FC Bayern prominente Konkurrenz.

"FC Bayern beobachtet Cengiz seit Langem"

Laut "Gazetta dello Sport" beobachtet Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund Ünder, der FC Arsenal soll sogar bereit sein, bis zu 50 Millionen Euro zu bieten.

Gerüchte um einen Wechsel nach München sind allerdings bei Weitem auch nicht neu. Mehmet Özkan, Ex-Boss von Ünders Aubildungsverein Altinordu FSG bestätigte Mitte Oktober 2018 sogar, dass man an der Säbener Straße ein Auge auf Ünder geworfen habe. "Bayern beobachtet Cengiz seit Langem. Alles, was ich sagen kann ist, das er für viel Geld gehen könnte", zitierten italienische Medien Özkan.

FSG Altınordu dürfte als Ünders Ausbildunsgverein bei einem millionenschweren Transfer ein kleines Stück vom Kuchen abbekommen.

Henrichs, laut "kicker" ebenfalls bei Bayern gehandelt, stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen, wo er zum gestandenen Bundesliga-Akteur und Nationalspieler reifte. Im Sommer 2018 heuerte der Außenverteidiger bei der AS Monaco an. In seinem ersten Jahr bei den Monegassen kam Henrichs immerhin auf 29 Pflichtspiele, wusste jedoch nicht immer zu überzeugen.

Henrichs ist noch bis Ende Juni 2023 in Monaco gebunden.