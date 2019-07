Für 165 Mio.?! Bayern holt angeblich Sané und Pépé

unknown

Leroy Sané und Nicolas Pépé stehen einem Bericht zufolge vor einem Wechsel zum FC Bayern

Das lange Warten auf Zuwachs für die offensiven Außenbahnen beim FC Bayern München hat einem Medienbericht aus Italien zufolge ein Ende: Der Double-Sieger hat angeblich den Transfer von Wunschspieler Leroy Sané unter Dach und Fach gebracht. Obendrein soll ein weiterer Flügelstürmer unterschreiben.

Schenkt man einem Bericht von "tuttomercatoweb" Glauben, steht der FC Bayern unmittelbar vor der Verpflichtung von Leroy Sané und Nicolas Pépé. Für den Ivorer des OSC Lille bezahlen die Münchner demnach 75 Millionen Euro, für den deutschen Nationalspieler Sané soll der Rekordmeister 90 Millionen nach Manchester überweisen. Beide Deals sollen in Kürze über die Bühne gehen, heißt es in dem Bericht weiter.

Dass der FC Bayern jedoch tatsächlich einen derartigen Doppelschlag auf dem Transfermarkt landet, ist unwahrscheinlich. Schließlich ist noch immer nicht sicher, ob ManCity-Star Leroy Sané überhaupt einen Wechsel an die Isar in Erwägung zieht. Auch die genannte Ablösesumme dürfte unter dem Betrag liegen, der die Bosse in Manchester überzeugt.

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte im Rahmen der offiziellen Vorstellung von Rekordzugang Lucas Hernández immerhin verraten, dass Kontakt zu Leroy Sané besteht. "Er wollte sich im Urlaub Gedanken über seine Zukunft machen, das hat er gemacht. Jetzt müssen wir abwarten, ob sich was bewegt." Auch Niko Kovac nutzte jüngst eine Pressekonferenz, um das Werben um Sané zu intensivieren. Der 23-Jährige könne Bayern "auf jeden Fall helfen", so der Trainer.

Interesse des FC Bayern an Pépé neu entfacht?

Im Fall Nicolas Pépé sollen sich unterdessen zuletzt einige internationale Top-Klubs in einer besseren Position befunden haben, um den Ligue-1-Senkrechtstarter unter Vertrag zu nehmen.

So erklärte der Berater des 24-Jährigen, Samir Khiat, gegenüber der "L'Équipe" erst kürzlich, dass PSG für seinen Schützling "eine Möglichkeit" sei. Neben dem französischen Meister wurden bislang auch Atlético Madrid, Inter Mailand und der FC Liverpool als dankbare Abnehmer genannt. Wichtigstes Kriterium für einen Wechsel sei die Aussicht auf Spielzeit, so Khiat weiter.

Hinzu kommt, dass die Bayern-Führung laut "Sport Bild" längst von einer Verpflichtung des 22-fachen Torschützen der vergangenen Saison Abstand genommen hat. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste hat bei seinem Klub OSC Lille noch einen Vertrag bis 2022.