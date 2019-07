Hamburger SV klärt Kapitänsfrage

Alexander Hassenstein, getty

Aaron Hunt war bereits in der vergangenen Saison Kapitän beim Hamburger SV

Mittelfeldspieler Aaron Hunt wird auch in dieser Spielzeit Kapitän beim Fußball-Zweitligist Hamburger SV bleiben. Das gab der HSV am Sonntag bekannt.

Der 32-Jährige wurde demnach bei der teaminternen Abstimmung von seinen Mitspielern im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter wird der niederländische Innenverteidiger Rick van Drongelen.

Im Zuge der Kapitäns-Wahl benannte Trainer Dieter Hecking zudem weitere Spieler, die in Zukunft zum Mannschaftsrat gehören werden. Dieser umfasst neben dem Spielführer und seinem Stellvertreter die Spieler Tim Leibold, Lukas Hinterseer und David Kinsombi.

Bereits am Samstagmittag hatte Hunt seine Mitspieler im letzten Testspiel vor dem Ligastart gegen den RSC Anderlecht als Kapitän auf den Platz geführt. Beim 2:2 gegen den belgischen Erstligisten gelang dem Routinier per Freistoß der Führungstreffer.

Die Rothosen starten am 28. Juli mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 in die zweite Saison in der Zweitklassigkeit.