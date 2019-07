Brandt erklärt: Hier will ich am liebsten spielen

unknown

Julian Brandt (r.) sieht sich selbst als Zehner im zentralen Mittelfeld

Julian Brandt hat sich in seinen ersten Wochen beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sehr gut eingefunden und brennt jetzt auf den Start der Saison 2018/2019.

In knapp einer Woche steht mit dem Duell im Super-Cup gegen den Deutschen Meister FC Bayern München das erste Highlight für Brandt im BVB-Trikot auf dem Plan. Bis dahin will er sich bei Cheftrainer Lucien Favre weiter für einen Platz in der Startformation empfehlen.

"Ich passe gut in die Spielphilosophie des BVB rein", meinte der Sommer-Neuzugang gegenüber der "Ruhr Nachrichten". Er peilt an, seine herausragenden Leistungen aus der letzten Rückrunde zu bestätigen. Im zweiten Halbjahr der Saison 2018/2019 erzielte der 23-Jährige sechs seiner sieben Saisontore und trat zudem als Vorbereiter mehrfach in Erscheinung.

Als Kreativspieler sieht sich Brandt auch bei der schwarz-gelben Borussia. Am liebsten würde er als Zehner im offensiven Mittelfeld an der Seite von Kapitän Marco Reus wirbeln, wie der gebürtige Bremer selbst erklärte: "Ich bin voll drin auf dieser Position, habe viel Selbstvertrauen. Wenn man mich fragen würde und ich dürfte mich frei entscheiden, dann würde ich sagen, dass es für mich im Zentrum besser ist."

Coach Favre hat den millionenschweren Einkauf während der USA-Reise aber auch schon auf dem Flügel eingesetzt und lässt sich noch offen, wie er für den Bundesliga-Start genau mit Brandt plant.

Brandt nimmt die Ungewissheit, auf welcher Position ihn sein Trainer genau sieht, möglichst professionell auf und sagte in dem Zeitungsinterview: "Das Gespräch mit dem Trainer wird sicherlich noch kommen, aber dafür haben wir noch genug Zeit."

Borussia Dortmund startet eine Woche nach dem Supercup-Duell mit dem Pokalspiel beim KFC Uerdingen am 9. August in den ersten wichtigen Wettbewerb.