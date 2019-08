Schalke-Neuling Kabak nach Verletzung zurück im Training

Christof Koepsel, getty

Ozan Kabak wechselte in diesem Sommer zum FC Schalke 04

Die Vorbereitung von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 läuft weiterhin eher durchwachsen. Am Rande des Trainingslagers im österreichischen Mittersill gab es jetzt zumindest einen Lichtblick.

Wie die Schalker mitteilten, ist der verletzte Ozan Kabak auf dem Wege der Besserung. Abseits der Mannschaft stieg der Neuzugang am Donnerstag wieder ins Lauftraining ein. Wann genau er voll in den Trainingsbetrieb zurückkehrt, stehe aber noch nicht fest.

Der Abwehrspieler hatte sich Anfang Juli unmittelbar nach seinen Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Königsblauen eine Knochenreizung im linken Fuß zugezogen. Damals hieß es, es drohe eine Zwangspause von circa vier Wochen. Auch der Saisonstart am 10. August in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Regionalligist SV Drochtersen/Assel und der Liga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (17. August) schien in Gefahr.

Eine für letzte Woche angesetzte Untersuchung des 19-Jährigen scheint jedoch einen guten Heilverlauf ergeben zu haben. Noch ist aber nicht klar, ob Kabak rechtzeitig für die ersten Pflichtspiele wieder eine Option für Trainer David Wagner ist.

Der Defensivspezialist steht erst seit 1. Juli in Gelsenkirchen unter Vertag. Für die Dienste des türkischen Junioren-Nationalspielers überwiesen die Knappen etwa 15 Millionen Euro nach Stuttgart.

In seiner Abwesenheit gelang den Kollegen in den letzten vier Testspielen nicht ein einziger Sieg.