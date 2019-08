U21-Nationalspieler Nmecha wechselt nach Wolfsburg

Lintao Zhang, getty

Lukas Nmecha wechselt in die Bundesliga

Auf der Suche nach einer weiteren Verstärkung für den Angriff ist Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg in England fündig geworden. Die Wölfe haben Lukas Nmecha von Manchester City ausgeliehen.

Nmecha, der bei der U21-EM auf drei Jokereinsätze für Deutschland kam, wechselt für ein Jahr zu den Niedersachsen. Bei den Wölfen erhält er die Rückennummer 22.

"Lukas ist ein junger und hungriger Spieler, der perfekt zu unserer Spiel- und Vereinsphilosophie passt. Er hat in der vergangenen Saison in der zweiten englischen Liga und in den Länderspielen der U21-Nationalmannschaft gute Leistungen abgeliefert und auf sich aufmerksam gemacht", so Sportdirektor Marcel Schäfer: "Wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere angeht."

Einige Zeit lang galt Borussia Mönchengladbach als möglicher Abnehmer für den Mittelstürmer, der seit 2007 die Jugendmannschaften bei Manchester City durchlief. Die Fohlen füllten ihre vakante Position im Sturmzentrum allerdings mit Marcus Thuram.

Anders verhält es sich beim VfL Wolfsburg nach der Verletzung von Daniel Ginczek. Der bullige Angreifer musste sich aufgrund von Rückenproblemen sogar einem operativen Eingriff unterziehen.

In der vergangenen Spielzeit war Nmecha an den englischen Zweitligisten Preston North End ausgeliehen. Dort absolvierte er 41 Liga-Spiele, in denen er vier Tore erzielte und acht vorlegte. Unter Pep Guardiola debütierte er bereits im Dezember 2017 in der A-Mannschaft der Citizens.

"Es war schon länger mein Ziel in der Bundesliga und damit in meinem Geburtsland spielen zu können. Dass es mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg nun geklappt hat, freut mich umso mehr, weil ich hier die besten Voraussetzungen habe, um mich auf dem höchsten Niveau bestmöglich weiterzuentwickeln und mein Potential vollständig abzurufen", freute sich Nmecha über den nächsten Schritt.