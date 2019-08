Bremen mit Nullnummer im Test gegen Everton

Cathrin Mueller, getty

Werder Bremen und der FC Everton trennten sich unentschieden

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den vierten Testspiel-Erfolg seiner Saisonvorbereitung verpasst. Gegen den Premier-League-Klub FC Everton musste sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt im Weserstadion mit einem 0:0 begnügen.

Für die Hanseaten war die Begegnung die Generalprobe für die Auftaktrunde im DFB-Pokal gegen Fünftligist Atlas Delmenhorst am 10. August.

"Das Ergebnis ist okay, das Unentschieden gegen Everton geht in Ordnung. Unser Fazit fällt überwiegend positiv aus. Wir haben einige Torchancen herausgearbeitet, wenngleich die Chancenauswertung hätte besser sein müssen", so Kohfeldt nach der Partie.

Der neue Kapitän Niklas Moisander erklärte, dass die Mannschaft aufgrund der vielen Trainingseinheiten "schwere Beine" hatte: "Wir haben die Null gehalten. In unserem Angriffsspiel müssen wir noch etwas schärfer werden, das kommt mit der Frische."

Sportchef Frank Baumann sagte vor der Partie am "Tag der Fans", dass bis zum Ende der Transferperiode noch zwei bis drei neue Spieler verpflichtet werden sollen.