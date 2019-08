FC Augsburg holt tschechischen Nationaltorhüter

AFP/SID/FRANCK FIFE

Tomas Koubek wechselt zum FC Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich mit dem tschechischen Nationaltorhüter Tomas Koubek von Stade Rennes verstärkt. Der 26-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2024. Zuletzt hatten die bayerischen Schwaben Probleme auf der Torhüterposition offenbart, über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

"Ich freue mich sehr auf den FCA und die neue Herausforderung in der Bundesliga. Ich bin dem Verein und den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, mich in dieser Top-Liga beweisen zu dürfen und will das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen zurückzahlen", sagte Koubek, der mit Rennes in der vergangenen Saison französischer Pokalsieger geworden war.

Ja, wen haben wir denn da? 🤩 Servus und herzlich willkommen bei ROT-GRÜN-WEISS, Tomáš #Koubek! ❤💚

_____

📝 Alle Infos zum Transfer ➡ https://t.co/GRTYEfTS0r pic.twitter.com/zWckIZxofM — FC Augsburg (@FCAugsburg) 6. August 2019

Geschäftsführer Stefan Reuter ist froh, dass der FCA auf der wichtigen Position einen guten Fang machen konnte: "Tomas hat bereits seine Klasse in der Nationalmannschaft Tschechiens, in der Europa League sowie in der Ligue 1 unter Beweis stellen können. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er sehr gut in unser Team passt und uns verstärken wird."