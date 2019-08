Hazard über Gladbach, Atlético und den BVB

Joe Robbins, getty

Thorgan Hazard gefällt das selbstbewusste Auftreten des BVB

Mit großen Hoffnungen und voller Zuversicht geht Thorgan Hazard in seine erste Saison mit dem BVB. Dass die Uhren in Dortmund anders als in Gladbach ticken, hat der Belgier bereits zu spüren bekommen.

"Natürlich spüre ich hier schon in den ersten Wochen mehr Druck", sagte Hazard der "Sport Bild". Auch das internationale Interesse am Klub sei größer als in Gladbach. Dazu erlebe er "einen größeren Konkurrenzkampf" als bei den Fohlen.

Trotz der höheren Ansprüche fühlt sich der Belgier in Dortmund schon jetzt pudelwohl. "Genau das brauche ich, um mich weiter zu verbessern, um den nächsten Schritt zu machen", bekräftige der 26-Jährige, dass er sich schnell an die neuen Anforderungen gewöhnen wird.

Der "nächste Schritt", das ist für Hazard klar, wäre der Gewinn eines Titels. "Wenn dein Titelkonkurrent Bayern München heißt, ist das natürlich nicht ganz so einfach. Aber wir versuchen es", versprach der 25-Mio.-Mann.

Hazard über Gladbach-Abschied: "Nicht einfach"

Dass sein Abschied aus Gladbach nach einer schwachen Rückrunde nicht reibungslos verlief und auch einige Fans zuletzt nicht gut auf ihn zu sprechen waren, ist Hazard bewusst. "Natürlich hätte ich mir einen schöneren Abschied gewünscht. Die letzten Monate waren nicht einfach", gab der Mittelfeldspieler zu.

"Die Rückrunde war nicht einfach, kaum einer von uns hat noch so gut gespielt wie vor der Winterpause", blickte Hazard auf seine letzten Monate in Gladbach zurück. Er hätte sich gerne mit dem Einzug in die Champions League von den Anhängern verabschiedet, "aber die Rückkehr in die Europa League war auch ein kleiner Erfolg."

Er selbst habe sich trotz seiner Formkrise in der Rückrunde nichts vorzuwerfen, beteuerte Hazard: "Bis zum letzten Spiel habe ich alles für Gladbach gegeben." Dass die Fans über seinen Wechsel verärgert waren, betrachte er schließlich auch "als Anerkennung für meine Leistungen". Es tue ihm leid, "dass ich der Mannschaft in dieser Phase nicht so helfen konnte, wie ich es gern getan hätte."

Hazard bestätigt Kontakte zu Atlético

Kontakt gab es während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach nicht nur mit dem BVB, sondern auch mit einem anderen europäischen Topklub. "Es gab eine Zeit, als Atlético mich gerne verpflichten wollte", verriet Hazard, dass die Madrilenen Interesse an ihm zeigten: "Aber es war damals nicht der richtige Moment."

Als sich der Belgier endgültig zu einem Abschied von den Fohlen entschied, sei ein Wechsel in die spanische Hauptstadt jedoch kein Thema mehr gewesen. Zu diesem Zeitpunkt habe es keinen Kontakt gegeben", sagte Hazard.