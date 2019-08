Boatengs Verbleib beim FC Bayern praktisch klar

Martin Rose, getty

Jérôme Boateng wird voraussichtlich in München bleiben

Die Weichen bei der Personalie Jérôme Boateng sind mittlerweile eindeutig. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der Deutsche Fußball-Meister FC Bayern München mit dem Weltmeister von 2014 in das neunte Vertragsjahr gehen wird.

Wie der "kicker" jüngst vermeldete, ist der Innenverteidiger kurz vor dem Bundesliga-Start für 2019/2020 eingeplant, nachdem noch vor wenigen Wochen die Zeichen klar auf Trennung standen.

Für den 30-Jährigen sprechen vor allen Dingen die Leistungen in der in Kürze abgelaufenen Saisonvorbereitung. Boateng sammelte in den Übungseinheiten und Testspielen fleißig Pluspunkte. Er trainierte mit hohem Einsatz, zeigte sich auch in den Spielen motiviert und bei der Sache.

Bayerns Cheftrainer Niko Kovac stellte seinem Routinier mehrfach aus, "sehr guten" Einsatz zu zeigen und bislang mit ihm zufrieden zu sein.

So lange Neuzugang Lucas Hernández noch keine einhundertprozentige Wettkampfhärte erreicht hat, winkt Boateng sogar ein Platz in der Anfangself für das DFB-Pokalspiel bei Energie Cottbus am kommenden Montag oder den Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC am 16. August.

Boateng besitzt bei den Münchnern noch einen Vertrag bis 2021. Gerüchte um einen Abschied in Richtung Frankreich zu Paris Saint-Germain oder Italien zu Juventus Turin oder Inter Mailand hatte es in den letzten Wochen immer mal wieder gegeben. Diese stellten sich bislang aber allesamt als haltlos heraus.