Bayern-Youngster wollte der Komfortzone entfliehen

Daniel Kopatsch, getty

Franck Evina kehrte dem FC Bayern den Rücken, um der Komfortzone zu entfliehen

Franck Evina ist derzeit vom FC Bayern München an den Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen. Eine Entscheidung, die sich auszuzahlen scheint: In den bisherigen vier Saison-Spielen der niedrigsten deutschen Profiklasse hat der Angreifer bereits vier Tore erzielt.

Vor dem Pokalkracher gegen Borussia Dortmund spricht der 19-Jährige seine Erfahrungen in der Jugendabteilung des Rekordmeisters und die Gründe für den Wechsel nach Krefeld.

Ausschlaggebend für den Schritt in die 3. Liga war eine enttäuschende Leihe zum Zweitligisten Holstein Kiel. An der Förde verbrachte Evina die Rückrunde der Spielzeit 2018/19, blieb in neun Partien allerdings ohne direkte Torbeteiligung. Nun versucht sich der Youngster eine Klasse tiefer KFC. "Ich brauche Spielpraxis", sagte der gebürtige Kameruner dem "kicker". Und weiter: "Vielleicht war ich für die 2. Liga nicht weit genug."

Dass es eine Liga tiefer nun so viel besser läuft, überrascht den ehemaligen deutschen U18-Nationalspieler selber. Vor allem, da er im Sturmzentrum aushelfen muss: "Wir hatten viele Verletzte, deswegen laufe ich auf einer Position auf, die ich lange nicht mehr gespielt habe. Als Notlösung finde ich das gut." Mittelfristig wird er wohl wieder auf der Außenbahn auflaufen.

FC-Bayern-Sportdirektor hat ein Auge auf Evina

An der Entscheidung für eine erneute Leihe innerhalb Deutschlands und gegen ein Wechsel ins Ausland hatte auch der Sportdirektor des FC Bayern seinen Anteil. "Hier habe ich ein Auge auf dich", soll Hasan Salihamidzic Evina die Entscheidung schmackhaft gemacht haben.

Wichtiger war allerdings, dass Evina bewusst die Komfortzone FC Bayern verlassen wollte. "Bei Bayern wirst du verwöhnt. Das ist nicht böse gemeint. Aber man wird dort in der Jugend besser ausgestattet als bei manchen Zweitligavereinen. Die Bedingungen sind super: auf dem Platz, im Kraftraum, in der Kantine. Hier ist es anders, aber nicht schlechter. Den Schritt zu machen, war mir wichtig", so der Rechtsfuß.

Dass ihm in München nicht alle die große Karriere zutrauen, stört Evina nicht. "Das hat es oft gegeben, und am Ende wurden viele dieser Spieler ganz Große", gibt sich das Talent gelassen

Eine Chance, seine Kritiker zu widerlegen, bekommt Evina am Freitag im DFB-Pokal erfolgen. Dann gastiert der große BVB zum Erstrundenspiel in Krefeld. Sollte Evina auch gegen den größten Meisterschaftkonkurrenten der Münchner knipsen, dürfte das seine Chancen auf eine Zukunft an der Isar erhöhen.

Evinas Vertrag bei den Bayern endet im Sommer 2021. Bisher bestritt er an der Säbener Straße zwei Einsätze für die Profis.