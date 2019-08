Eine Option weniger für Bayern: Ajax bindet Ziyech

Dean Mouhtaropoulos, getty

Hakim Ziyech bliebt vorerst bei Ajax Amsterdam

Die schwere Knieverletzung von Leroy Sané hat die Chancen auf einen Wechsel des Nationalspielers zum FC Bayern München zuletzt deutlich geschmälert. Nun ist auch eine prominente Alternative für den Außenstürmer vorerst vom Markt.

Wie der niederländische Erstligist Ajax Amsterdam am Freitagabend vermeldete, hat Hakim Ziyech seinen Vertrag beim Champions-League-Halbfinalisten bis 2022 verlängert. Dadurch scheint ein Wechsel des Marokkaners in diesem Sommer ausgeschlossen.

The Wizard of Amsterdam... ❌❌❌#ExtendingZiyech — AFC Ajax (@AFCAjax) 9. August 2019

Zuvor war der 26-jährige Rechtsaußen beim deutschen Rekordmeister wieder stärker in den Fokus gerückt. Da Wunschspieler Sané mit einem Kreuzbandanriss mindestens sechs Monate ausfällt, fahnden die Verantwortlichen derzeit nach möglichen Alternativen.

Bis zuletzt galt Ziyech dabei als ernsthafte Option. Der "kicker" schrieb am Donnerstag, ein möglicher Wechsel hänge in erster Linie an der Champions-League-Qualifikation, in der Ajax aktuell antreten muss. Der Klub sei erst nach dem Erreichen der Gruppenphase gesprächsbereit, hieß es.

Hinter den Kulissen nutzte Ajax die Zeit aber nun, um den 23-fachen Nationalspieler Marokkos von einem Verbleib zu überzeugen.

Linksfuß Ziyech gilt als variabler und umtriebiger Offensivspieler, der nicht nur von der Außenbahn, sondern auch im Zentrum für Gefahr sorgen kann. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm in 49 Saisonspielen überragende 21 Treffer und 24 Assists.