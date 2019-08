Rheinland-Pfalz-Derby laut Polizei zunächst "friedlich"

Seit rund 30 Minuten läuft das @DFB_Pokal-Derby auf dem #Betzenberg in #Kaiserslautern. Rund um die Partie bleibt es friedlich. So soll es sein. ⚽️👍🏼 Wir wünschen allen Fans ein spannendes Spiel und einen schönen Fußballnachmittag in der #Westpfalz.