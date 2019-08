Der Nächste, bitte! Auch Götze vor BVB-Abflug?

Martin Rose, getty

Verlässt Mario Götze den BVB?

Während der BVB sein Aufgebot in den vergangenen Tagen erfolgreich um unerwünschte Spieler reduziert hat, ist die Zukunft von Mario Götze weiterhin offen. Zwar will die Borussia den 27-Jährigen nicht zwingend loswerden, dennoch ist eine Trennung in den kommenden Wochen nicht unwahrscheinlich.

Wie so oft, geht es auch in der Causa Götze ums Geld. Der Vertrag des Dortmunder Eigengewächses läuft nur noch 2020. Er selbst würde gerne verlängern, verlangt allerdings deutlich bessere Bezüge als ihm der Klub aktuell in Aussicht stellt.

Geht es nach dem BVB, verdient Götze bei einer neuerlichen Unterschrift "nur" noch acht Millionen Euro pro Jahr - und damit zwei Millionen weniger als jetzt. Etwas, womit sich Götze (noch) nicht abfinden will.

Zwar hat es zwischen beiden Lagern schon Gespräche gegeben, laut "BamS" hat der BVB dem 27-Jährigen aber immer noch kein konkretes Angebot vorgelegt. Erst in den nächsten Tagen sollen ernste Verhandlungen geführt werden. Wie diese ausgehen, sei völlig offen, schreibt das Blatt.

Klar ist aber: Auch der BVB würde den Vertrag gerne verlängern - allerdings nicht um jeden Preis.

Wechselt Götze vom BVB nach Mailand?

Sollte Mario Götze auf das Angebot der Dortmunder nicht eingehen und keinen neuen Vertrag unterschreiben, wird er den BVB "definitiv" verlassen, behauptet die "Bild am Sonntag". In diesem Fall wäre ein Wechsel ins Ausland "sehr wahrscheinlich".

Als mögliches Ziel bringt das Blatt Mailand ins Gespräch. Dort sind mit dem AC und Inter zwei ruhmreiche Klubs beheimatet, die im europäischen Konzert der Großen in den letzten Jahren allerdings nur die zweite Geige spielten. Während der AC Milan in der nächsten Spielzeit zudem nur in der Europa League ran darf, haben sich die Nerazzurri für die Champions League qualifiziert.

Dass Götze einem Wechsel ins Ausland offen gegenübersteht, hat der WM-Finaltorschütze von 2014 bereits verraten. Dies sei ein Thema, mit dem er sich "natürlich" beschäftige, sagte Götze vor wenigen Wochen gegenüber "DAZN".