Bericht: FC Bayern denkt über Arp-Leihe nach

Alexander Hassenstein, getty

Verleiht der FC Bayern Jann-Fiete Arp noch?

Die ersten Wochen im Trikot des FC Bayern liefen für Jann-Fiete Arp durchaus vielversprechend. Ob der 19-Jährige die Saison 2019/20 auch in München verbringen darf, ist aber offenbar noch gar nicht klar.

Wie der "kicker" berichtet, denkt der FC Bayern immer noch über ein Leihgeschäft mit Arp nach. Eine Option, die seit seinem Wechsel aus Hamburg nach München stets im Raum stand. Laut des Berichts sei es "gut möglich", dass der Youngster den Rekordmeister noch in den kommenden Wochen verlasse.

Hintergrund: Bei einem anderen Klub könnte der Youngster wichtige Spielminuten sammeln, die er beim FC Bayern angesichts der namhaften Konkurrenz wahrscheinlich nicht bekommt.

Arp selbst stand einem Leihgeschäft in der Vergangenheit skeptisch gegenüber. "Das Training hier würde mir durch das extrem hohe Niveau weiterhelfen. Ich denke, die Verantwortlichen sehen das ähnlich", deutete der 19-Jährige an, dass er gerne in München bleiben würde.

Nach seinen überzeugenden Auftritten in der Vorbereitung wurde zuletzt darüber spekuliert, ob Arp womöglich doch eine Chance im Team des FC Bayern bekommt. Die finale Entscheidung darüber dürfte schon in den kommenden Tagen fallen.