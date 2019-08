Kovac erklärt Arp-Verzicht - Leihe vom Tisch?

Matthias Hangst, getty

Jann-Fiete Arp stand gegen Cottbus nicht im Kader

Beim Pokalsieg gegen Energie Cottbus (3:1) stand Jann-Fiete Arp nicht im Kader des FC Bayern München. Drittliga-Stürmer Kwasi Wriedt erhielt stattdessen den Vorzug. Nach der Partie erklärte Trainer Niko Kovac den Verzicht auf den Neuzugang.

"Er hat gar nichts falsch gemacht, aber wir haben mit Otschi (Wriedt, Anm. d. Red.) einen Spieler auf der Bank, der in der dritten Liga jetzt schon vier Tore geschossen hat, und er war jetzt diese Woche mit uns im Trainingslager", erklärte Kovac auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der 47-Jährige betonte: "Wir sind beim FC Bayern München und für jeden Spieler, egal wie jung oder alt er ist, gilt, dass der Konkurrenzkampf sehr hoch ist." Dem müsse man sich stellen. "Deswegen war Otschi derjenige, der die Nase vorne hatte. Das war einzig und alleine die Entscheidung", ergänzte Kovac.

Sollte Wriedt das Rennen um den Kader-Platz auch in den kommenden Wochen gewinnen, wäre eine Leihe von Arp durchaus sinnvoll. Schon am Montag hatte der "kicker" berichtet, dass der FC Bayern über ein solches Transfermodell nachdenkt. Laut "Sport1" ist ein Leihgeschäft mit Arp allerdings kein Thema.

Arp selbst stand einer Leihe in der Vergangenheit skeptisch gegenüber. "Das Training hier würde mir durch das extrem hohe Niveau weiterhelfen. Ich denke, die Verantwortlichen sehen das ähnlich", deutete der 19-Jährige an, dass er gerne in München bleiben würde.