Bericht: BVB sucht bereits Nachfolger für Jadon Sancho

Martin Rose, getty

Jadon Sancho wird von Topklubs umworben

Bei Borussia Dortmund reifte Jadon Sancho in der letzten Spielzeit zu einem echten Leistungsträger und Shootingstar. Kein Wunder, dass zahlreiche Topklubs die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben sollen.

Beim BVB machen sich die Klubverantwortlichen offenbar schon auf einen Abschied gefasst - die Suche nach einem Nachfolger soll auf laufen.

Wie die "Daily Mail" berichtet, wird Sancho den Revierklub nach dieser Saison sicher verlassen. Demnach machen sein Ex-Klub Manchester City und Rivale Manchester United unter sich aus, wer den Zuschlag erhält.

Gerade die Red Devils wollen dem Bericht zufolge im kommenden Sommer Ernst machen. Offenbar hat der Rekordmeister bereits begonnen, die Grundlage für eine Mega-Offerte zu legen. Die Citizens sollen aber ein Ass im Ärmel haben: Als Sancho den Klub 2017 Richtung Dortmund verließ, wurde offenbar eine Klausel im Vertrag verankert: Der BVB müsse ManCity informieren, sobald er ein Angebot für Sancho erhält. Somit könnte das Team von Pep Guardiola direkt mit einem Gegenangebot kontern.

Unter 100 Millionen Euro wird Sancho, der noch bis 2022 gebunden ist, wohl kaum zu haben sein. Sollter er in dieser Saison an seine Leistung aus dem letzten Jahr anknüpfen, dürfte sein Preis wohl noch weiter in die Höhe steigen.

BVB wird Sancho nicht um jeden Preis halten

Zuletzt äußerte sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu den ständigen Sancho-Gerüchten: "Ich würde jetzt nicht sagen, er wird in fünf Jahren definitiv noch hier spielen. Ich würde aber auch nicht sagen, er wird in fünf Jahren definitiv nicht mehr hier spielen. Es gibt nicht viele 19-Jährige, die über so ein Potenzial verfügen. Bei einem Spieler wie Jadon Sancho musst du jedes Jahr neu überprüfen, wie es weitergeht,"

Sollte ein Spieler wie Sancho davon überzeugt sein, beim BVB nicht mehr richtig aufgehoben zu sein, habe es letztlich aber "auch keinen Zweck", erklärte Watzke vielsagend, dass die Dortmunder das Riesentalent nicht um jeden Preis halten werden. Derweil läuft die Suche nach einem Nachfolger laut "Daily Mail" bereits auf Hochtouren. Einen Kandidaten nennt das Blatt aber nicht.