Bayern-Wechsel? Bailey äußert sich zu Gerüchten

Christof Koepsel, getty

Leon Bailey wird Bayer Leverkusen (vorerst) erhalten bleiben

Anfang August wurde Offensivspieler Leon Bailey von Bayer Leverkusen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Sein Wechsel stand einem Bericht des Portals "transfermarkt.de" sogar "unmittelbar" bevor. Nach dem Saisonstart hat sich der Jamaikaner nun persönlich zu den Gerüchten geäußert - und klare Position bezogen.

"Ich habe das alles nur im Internet gelesen", erklärte Bailey nach dem 3:2-Auftaktsieg der Werkself am vergangenen Wochenende gegenüber "Sky": "Gerüchte sind Gerüchte, die wird es immer geben. Ganz egal, ob sie wahr oder falsch sind."

Gleichzeitig bekannte sich der 22-Jährige zu seinem jetzigen Arbeitgeber, obgleich er sich auch eine Hintertür offen ließ. "Ich bin glücklich hier in Leverkusen und werde hier für den Rest der Saison bleiben." Ob Bailey seinen immerhin bis 2023 gültigen Vertrag bei Bayer bis zum Ende der Laufzeit erfüllen wird, ist damit zumindest fraglich.

Leon Bailey startete am Samstag gegen den SC Paderborn bereits in seine vierte Bundesliga-Spielzeit. Mit seinem Tor zum 1:0 gegen den Aufsteiger SC Paderborn stellte er für seine Mannschaft die Weichen auf Erfolg. Insgesamt kommt der Flügelstürmer auf 68 Bundesliga-Einsätze, in denen er 15 Treffer erzielte.

Neben dem FC Bayern zeigten in diesem Sommer dem Vernehmen nach gleich mehrere Top-Klubs aus England Interesse an Leon Bailey. So galt der Offensivspieler im Juni noch als heißer Kandidat beim FC Chelsea, nicht weniger als 90 Millionen Euro Ablöse standen laut "Daily Mail" im Raum.