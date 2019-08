Nach Horror-Start: Mainz holt Ádám Szalai zurück

Christian Kaspar-Bartke, getty

Ádám Szalai kehrt zum FSV Mainz zurück

Nach dem desaströsen Start in die Saison 2019/20 hat der 1. FSV Mainz reagiert und seine Offensive aufgerüstet. Wie die 05er am Dienstag bekanntgaben, wird Stürmer Ádám Szalai von der TSG Hoffenheim zurück zum Tabellenletzten der Bundesliga wechseln.

Noch im Laufe des Dienstags wird sich Szalai dem obligatorischen Medizincheck unterziehen und anschließend einen Vertrag bei den Mainzern unterschreiben. Über die Laufzeit und Ablösesumme ist noch nichts bekannt. Nach Informationen des "kicker" würde der Wechsel ablösefrei erfolgen, obwohl sich Szalais Vertrag bei den Kraichgauern zuletzt dank einer Klausel bis 2020 verlängert hatte.

Mit der Unterschrift des Ungarn sei am Nachmittag zu erwarten, teilte der FSV via Twitter mit. Für den 31-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Von 2010 bis 2013 war Szalai bereits Teil der FSV-Familie und bildete eine Säule der erfolgreichen "Bruchweg-Boys", zu denen auch André Schürrle und Lewis Holtby gehörten.

Mit der Verpflichten des Stürmers reagierten die Mainzer auf den desaströsen Saisonstart. In der Liga unterlag das Team Sandro Schwarz dem SC Freiburg (0:3) und Borussia Mönchengladbach (1:3). Im Pokal setzte es eine 0:2-Niederlage beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.