S04: Baumann deutet Bentaleb-Verbleib an

Alex Grimm, getty

Verlässt er den FC Schalke 04? Nabil Bentalebs Zukunft ist ungewiss

Der SV Werder Bremen wirbt öffentlich für den Transfer des beim FC Schalke 04 aussortierten Nabil Bentaleb. Doch offenbar droht der Wechsel kurz vor dem Ende des Wechselfensters zu platzen. Dies liegt wohl an den Plänen der Königsblauen.

Wie Werder-Manager Frank Baumann am Dienstag im Rahmen einer Medienrunde erklärte, besteht "weiter Interesse" am Mittelfeldspieler. Auch Bentaleb könne sich "einen Wechsel nach Bremen vorstellen". Das große Problem: "Derzeit sieht es aber so aus, dass Schalke ihn wieder integrieren will."

Schon vor Tagen hatte der Nordklub öffentlich bekundet, Bentaleb in diesem Sommer verpflichten zu wollen. Angestrebt wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

🗣 Frank #Baumann zu Transferbemühungen:



"Wir haben nichts anderes vor, als wir in den letzten Wochen geplant hatten. Wir werden definitiv einen Außenverteidiger verpflichten und, sollte es passen, auch einen Mittelfeldspieler", so Baumann weiter: "Ob es zwei, vier oder sechs Tage dauert, kann ich nicht sagen." Kein Thema sei derweil die Verpflichtung eines Offensivspielers.

Nabil Bentaleb hat beim FC Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2021. In den ersten drei Pflichtspielen der Knappen wurde der Algerier nicht in den Kader von Trainer David Wagner berufen.

Eggestein würde Bentaleb-Wechsel begrüßen

Sollte der Wechsel zu Werder Bremen dennoch in Kürze über die Bühne gehen, hat Bentaleb in Maximilian Eggestein bereits einen großen Befürworter. "Er ist ein super Fußballer, körperlich sehr robust", sagte er gegenüber "Bild" über den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler. "Ich glaube, keiner spielt gerne gegen ihn und deswegen würde er uns auf jeden Fall weiterhelfen."

Bentaleb lege "gerade im Defensiv-Zweikampf" eine "gewisse Aggressivität an den Tag", die Werder gebrauchen kann. Dass der Allrounder in den vergangenen Monaten immer wieder auch abseits des Platzes negative Schlagzeilen verursacht hat, stört Eggestein nicht. "Ich kann die Situation auf Schalke nicht bewerten, habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Falls er kommen sollte, möchte ich mir ein eigenes Bild machen."

Unterdessen bekräftigte der 22-Jährige das Bremer Ziel, "nächstes Jahr europäisch zu spielen". Werder verlor zunächst zu Hause 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf und unterlag anschließend bei 1899 Hoffenheim mit 2:3. "Es wäre doch viel zu früh, davon abzuweichen. Die Bundesliga kann man seriös eh erst zwischen dem fünften und zehnten Spieltag bewerten."

Gegen den FC Augsburg, der ebenfalls noch auf seinen ersten Sieg wartet, sieht Eggestein sich und sein Team am Sonntag nicht unter besonderem Druck. "Ich kann keinen größeren Druck von außen verspüren", sagte er. "Wir machen uns selbst Druck, weil wir gegen den FC Augsburg unbedingt gewinnen wollen, um mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu gehen."