Eintracht-Coach Hütter stellt Dost-Debüt in Aussicht

Bas Dost steht vor seinem Debüt für Eintracht Frankfurt

Neuzugang Bas Dost steht bei Eintracht Frankfurt im Bundesliga-Spiel am Sonntag (18:00 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf vor seinem Debüt. Dies teilte Trainer Adi Hütter am Freitag auf der Pressekonferenz mit.

"Bas ist für Sonntag ein Thema. Wir werden ihn wahrscheinlich sehen", kündigte Hütter an, ließ die Entscheidung über einen Startelf-Einsatz des Angreifers jedoch offen: "Wir müssen schauen, wie weit er körperlich schon ist."

Der Niederländer könne aber "mit seiner körperlichen Wucht" in jedem Fall die Offensive der Eintracht aufwerten und sei bereits gut integriert. "Er fühlt sich pudelwohl, war gestern unheimlich beeindruckt, was die Atmosphäre angeht", sagte Hütter am Tag nach dem 3:0-Erfolg im Europa-League-Playoff gegen Racing Straßburg.

Gegen das Team aus Frankreich war Dost noch nicht spielberechtigt. Die Emotionen rund um das Spiel haben dem ehemaligen Wolfsburger aber einen Vorgeschmack auf den Alltag bei der SGE vermittelt: "Bas Dost war sehr beeindruckt von dem, was hier gestern los war. Er freut sich total, sich hier nun auch auf dem Platz einzubringen", erklärte Hütter.