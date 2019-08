TSV 1860 München holt Arminia-Angreifer

Thomas F. Starke, getty

Prince Owusu schließt sich dem TSV 1860 München an

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat seinen Stürmer Prince Osei Owusu erneut an den Drittligisten TSV 1860 München verliehen.

Wie die Arminia am Samstag mitteilte, wird der 22-Jährige für ein Jahr an die Isar zurückkehren. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Owusu das Trikot der Löwen getragen und in 16 Spielen drei Tore erzielt.

"Prince ist ein talentierter Perspektivspieler, der nach seinem Wechsel aus dem Hoffenheimer Regionalliga-Team zu uns bereits wertvolle Erfahrung in der 2. und 3. Liga gesammelt hat. Für seine sportliche Entwicklung ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, dass er regelmäßige Einsätze bekommt. Wir wünschen Prince, dass er an seine erste positive Zeit beim TSV 1860 anknüpfen kann und mit den Münchnern in der 3. Liga erfolgreich sein wird", erklärt Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld, auf der Homepage des Klubs.