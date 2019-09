Casteels verletzt - Pervan vor Einsätzen

APA

Pavao Pervan darf beim VfL Wolfsburg mit Einsätzen rechnen

Der österreichische Nationaltorhüter Pavao Pervan darf in naher Zukunft mit Einsätzen beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg rechnen. Stammtorhüter Koen Casteels zog sich am Samstag im Ligaspiel gegen Paderborn (1:1) einen Haarriss im rechten Wadenbein zu und fällt mehrere Wochen aus. Das gab der Club von Cheftrainer Oliver Glasner am Sonntag bekannt.

Die Wolfsburger hatten gegen Paderborn bereits die schwere Verletzung von ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager zu verkraften. Im Gegensatz zum 21-Jährigen, der nach seinem Knöchelbruch die gesamte Herbstsaison verpassen wird, muss der sechs Jahre ältere Casteels aber nicht operiert werden. Der Belgier verpasst durch die Verletzung allerdings nicht nur die kommenden Länderspiele gegen San Marino und Schottland, sondern wird auch danach noch einige Wochen ausfallen.

Pervan hatte Casteels bereits Ende der vergangenen Saison, als dieser an einer Muskelverletzung laborierte, mehrmals vertreten und kam bisher auf neun Einsätze in der deutschen Bundesliga. Der 31-Jährige war im Sommer 2018 vom LASK nach Wolfsburg gewechselt. Pervan ist eine von drei möglichen Optionen, in Abwesenheit des vereinslosen Heinz Lindner in den kommenden EM-Qualifkationsspielen gegen Lettland und Polen das ÖFB-Tor zu hüten. Die anderen sind Cican Stankovic (Salzburg) und Alexander Schlager (LASK).

apa