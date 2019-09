Werner-Verbleib für RB-Star "eine sehr positive Nachricht"

Stuart Franklin, getty

Spielen zusammen bei RB Leipzig: Marcel Sabitzer (l.) und Timo Werner

In der vergangenen Saison verpasste Marcel Sabitzer bei RB Leipzig große Teile der Vorbereitung und spielte in der Folge nur eine eher durchschnittliche Saison. Aktuell zeigt sich der Österreicher wieder in Top-Form - auch dank des neuen Trainers Julian Nagelsmann.

"Ich habe gesagt: Ich werde jetzt wieder angreifen und habe alles auf Null gestellt. Ich wusste, dass ein neuer Trainer kommt, habe das als Chance gesehen", sagte Sabitzer der "Sport Bild".

Nagelsmann kam ihm mit einer Systemumstellung zu Hilfe. "Ich spiele wieder etwas offensiver, habe kurze Wege zum Tor. Wir spielen noch planvoller und strukturierter nach vorn. Wir legen generell mehr Wert auf das Spiel mit dem Ball. Dass ich mit der Kugel etwas anzufangen weiß, ist mir bewusst. Das kommt mir also auch wieder zugute."

Mit drei Toren und ebenso vielen Vorlagen aus den ersten vier Pflichtspielen nähert sich Sabitzer bereits seiner Performance aus der Vorsaison (5 Tore/6 Vorlagen) an.

Doch nicht nur spielerisch setzt Nagelsmann auf den 25-Jährigen. Er sieht ihn auch als seinen verlängerten Arm auf dem Platz. "Mir gefällt die Rolle und ich möchte sie auch ausfüllen. Der Trainer weiß, dass er von mir Mentalität und Einstellung bekommt. Das brauchen wir in unserem Spiel", sagte Sabitzer.

RB Leipzig weiter mit Timo Werner? Sabitzer: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler"

Von Nagelsmann hält der Nationalspieler viel. "Der Trainer ist jung, lebensfreudig. Das versprüht er jeden Tag. Er ist fast immer gut gelaunt. Das färbt ab. Ich fühle wieder mehr meine Lockerheit und Leichtigkeit, die ich zuletzt etwas verloren hatte. Auch das Training macht Spaß. Da hast du Bock, immer vorwegzugehen."

Der neue Coach kann in Leipzig weiterhin auf die Leistungsträger der vergangenen Jahre setzen. Auch Timo Werner widerstand den Lockrufen, unter anderem vom FC Bayern. "Timo ist ein sehr guter Stürmer und zudem mein Kumpel. Umso mehr freut es mich, dass er verlängert hat. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für das Team und den Verein", schwärmte Sabitzer. Der Verbleib des DFB-Stürmers sei in Leipzig "für alle eine sehr positive Nachricht".

Mit einem eingespielten Kader soll die laufende Saison der Sachsen ähnlich erfolgreich werden wie die letzte. "Wenn wir in der Liga den gleichen Platz belegen wie im letzten Jahr, wäre es ein Erfolg. Wenn wir in der Champions League die Gruppenphase überstehen und im DFB-Pokal weit kommen, haben wir eine gute Saison gespielt", sagte Sabitzer.