Barca kann S04-Neuling Miranda vorzeitig zurückholen

Alex Caparros, getty

Der FC Barcelona kann Juan Miranda (l.) schon im kommenden Sommer zurückholen

Mit Juan Miranda hat sich der FC Schalke 04 einen vielversprechenden Linksverteidiger vom FC Barcelona geangelt. Das Leihgeschäft ist auf zwei Jahre ausgelegt. Allerdings könnte der 19-Jährige auch schon nach nur einer Saison zurückkehren.

Der FC Barcelona hatte eine entsprechende Klausel im Zuge des Deals Ende August über Instagram verkündet. Der Revierklub hatte bei der Vorstellung bekräftigt, bis Sommer 2021 mit dem Neuzugang zu planen. Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückkehr war in der offiziellen Meldung nicht die Rede.

Ob die Rückholaktion für den FC Barcelona an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, ist bislang nicht bekannt.

So oder so könnte für S04-Sportvorstand Jochen Schneider schon im nächsten Sommer die Suche nach einem neuen Abwehrspieler von vorne beginnen. In der zurückliegenden Transferphase hatte Schalke gleich mehrere Kandidaten im Blick. Letztlich scheiterten die angestrebten Dauerlösungen am Geld.

Dem Vernehmen nach waren die Knappen vor allem an Robin Gosens von Atalanta Bergamo interessiert. Die aufgerufenen zwölf Millionen Euro waren für Schalke aber nicht zu stemmen.