Düsseldorf mehrere Wochen ohne Alfredo Morales

Alfredo Morales wird bei Fortuna Düsseldorf einige Wochen fehlen

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss drei bis vier Wochen auf Mittelfeldspieler Alfredo Morales verzichten. Der 29-Jährige erlitt beim 0:3 mit dem US-Team gegen Mexiko einen Faserriss im Adduktorenbereich.

Das berichtet der "kicker". Morales hatte mit der Nationalmannschaft in New York ein Testspiel gegen die mexikanische Auswahl bestritten. Gegen den südlichen Nachbarn verlor die Mannschaft von Trainer Gregg Berhalter mit 0:3. Morales wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt.

US-Nationaltorwart Zack Steffen kehrte ebenso wie Morales vorzeitig von der Nationalmannschaft nach Düsseldorf zurück, weil bereits am Freitag (20:30 Uhr) das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem Programm steht.