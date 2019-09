Wagner peilt mit Schalke die Rückkehr nach Europa an

Lars Baron, getty

David Wagner coacht seit diesem Sommer den FC Schalke

David Wagner hat über seine Herangehensweise gesprochen, wie der den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 wieder in die Erfolgsspur bringen will. Dabei nimmt der neue Cheftrainer der Königsblauen jeden Einzelnen im Klub in die Pflicht.

"Jeder soll seine Qualitäten ausleben - natürlich unter einer gewissen Vorgabe - um sein bestes Leistungsvermögen abrufen zu können. Das gilt für alle Abteilungen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass alle das Gefühl von Gemeinsamkeit spüren", verdeutlichte Wagner im Gespräch mit der "Sport Bild".

Der 47-Jährige will mit seiner Mannschaft wieder einen besseren Fußball zeigen, wenngleich das in den bisherigen Pflichtspielen noch nicht optimal gelungen ist. Als wichtigste Eigenschaften, um die Anhänger in der Veltins Arena wieder zu begeistern, gab Wagner in dem Interview "Emotionalität, Zusammenhalt, positive Aggressivität und Leidensfähigkeit" an.

Grundsätzlich sei es das Ziel des neuen Cheftrainers auf Schalke, den Klub "ins internationale Geschäft zurückzuführen". Wagner relativierte aber umgehend: "Dafür bedarf es Zeit."

Burgstaller "das größte Mentalitätsmonster auf diesem Planeten"

In Gelsenkirchen soll nach Wagners Wunschvorstellung ein neuer Offensivgeist Einzug erhalten. An diesem Ziel hält der ehemalige Huddersfield-Teammanager fest, wenngleich im Sommer kein neuer Stürmer verpflichtet wurde. Wagner betonte vielmehr die Qualitäten seiner vorhandenen Offensivreihe.

Vor allem einer der größten Publikumslieblinge kam dabei gut weg: "Guido Burgstaller ist das größte Mentalitätsmonster auf diesem Planeten, das ist Wahnsinn und macht riesig Freude", so Wagner, der Stürmer-Youngster Ahmed Kutucu gleichzeitig als "eines der größten Talente im deutschen Fußball in seiner Altersklasse" bezeichnete.

Wer sich langfristig als erste Variante in der Sturmspitze behaupten wird, ließ der S04-Trainer noch offen. Im bisherigen Saisonverlauf haben die Schalker drei Tore in drei Spielen geschossen und rangieren auf dem geteilten neunten Platz in der Bundesliga-Tabelle.