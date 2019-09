Uth vor Comeback: Fühle mich auf den Flügeln nicht so wohl

Christof Koepsel, getty

Mark Uth will beim FC Schalke 04 wieder angreifen

Mark Uth ist nach seiner schweren Sehnenverletzung wieder fit und möchte nun unbedingt wieder beim FC Schalke 04 angreifen. Nach einer verkorksten ersten Spielzeit im königsblauen Dress soll in der Saison 2019/2020 alles besser werden. Dafür möchte der 28-Jährige am liebsten auf seiner Lieblingsposition durchstarten.

"Ich habe gesagt, dass ich gern im Zentrum spiele und mich auf dem Flügel nicht so wohl fühle", erklärte Uth gegenüber "RTL". "Ob ich jetzt vorne als Mittelstürmer, auf der 10 oder in einer anderen Rolle spiele, ist für mich nicht ganz so entscheidend. Hauptsache im Zentrum", legte der Angreifer nach.

Auch daran, dass es auf jeden Fall dauerhaft die Startelf sein soll, ließ der Stürmer keinen Zweifel. "Mich mit einem Bankplatz zu begnügen, dafür bin ich nicht der Typ", so Uth.

Dass es nach 14 Liga-Toren für Hoffenheim in der Saison 17/18 in seinem ersten Jahr auf Schalke mit dem Toreschießen nicht so richtig klappen wollte (nur zwei Treffer in der Bundesliga), machte Uth an den veränderten Bedingungen bei den Knappen fest.

"Wir haben hier einen anderen Fußball gespielt als in Hoffenheim. Ein bisschen defensiver und das lag mir einfach nicht ganz so gut", sagte Uth und fügte an: "Nach einem Vereinswechsel muss man sich zudem an die Gegebenheiten beim neuen Klub gewöhnen."

Uth: Erstes Schalke-Jahr war "eines zum Vergessen"

Natürlich hätte er gerne früher Fuß gefasst, aber: "Vor allem wegen der Verletzungen war das letzte Jahr einfach eines zum Vergessen. Diese Saison ist deshalb jetzt für mich ein Neuanfang."

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Erfolg könnte dabei David Wagner werden. Er "hat es geschafft, uns das Selbstvertrauen wieder zurückzugeben und uns zu verdeutlichen, dass wir gute Fußballer haben", lobte den neuen S04-Coach.

"Vor dem ersten Ligaspiel überwog in der öffentlichen Meinung die Ansicht, dass wir schlechten Fußball spielen. Aber der Coach hat uns vom ersten Tag mitgegeben, genauso wie im Training auch auf dem Platz aufzutreten." Das habe schon gegen Hertha BSC (3:0) sehr gut geklappt.

Die Stimmung im Team sei einwandfrei. "Wir verstehen uns alle sehr gut. Ich glaube, es kann eine gute Saison für uns werden", sagte Uth.