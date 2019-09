Reus: "Irgendwann ist auch mal Feierabend"

Maja Hitij, getty

BVB-Star Marco Reus will die Niederlage in Berlin endgültig abhaken

Borussia Dortmund verarbeitet noch immer die schmerzhafte 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin. Nach der Länderspielpause und vor dem Duell gegen Bayer Leverkusen am 4. Bundesliga-Spieltag (Samstag, 15:30 Uhr) bezog BVB-Kapitän Marco Reus Stellung und fand deutliche Worte.

Die Pleite gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt habe "natürlich" in den "Knochen gesteckt und natürlich waren wir auch extrem enttäuscht über die Art und Weise, wie wir gespielt haben", sagte Reus im "Feiertagsmagazin" des BVB.

Der Stachel sitzt auch zwei Wochen nach der Partie noch immer tief. Vor allem mit der Berichterstattung war der 30-Jährige alles andere als einverstanden: "Was mich am meisten angekotzt hat, war, dass es nach außen hin so dargestellt wurde, dass wir zehn Spiele hintereinander verloren haben."

Natürlich habe sich der Revierklub das Spiel gegen den Aufsteiger "anders vorgestellt. Natürlich darf das nicht passieren. Im Fußball ist aber halt auch alles möglich und wir waren an dem Tag nicht gut."

Allerdings wolle er die Niederlage nun endgültig abhaken. "Irgendwann ist, denke ich, aber auch mal Feierabend", forderte der Offensivspieler: "Wir müssen einfach zusehen, dass solche Spiele nicht mehr vorkommen, dass wir ein anderes Auftreten haben. Wir haben es gut analysiert. Am Samstag müssen wir natürlich eine Trotzreaktion finden und vor allem zuhause unsere Fans wieder hinter uns bringen."

BVB-Star Reus über seinen Defensiv-Wert bei FIFA 20

Unterdessen konnte Marco Reus bei einem anderen Thema wieder herzlich lachen: Angesprochen auf das am 27. September in Deutschland erscheinende Videospiel FIFA 20 und die mittlerweile veröffentlichte Spielerbewertung zeigte er sich in einem Punkt nicht wirklich einverstanden.

Reus erhielt einen Defensiv-Wert von nur 45. "Das ist lächerlich, liebe FIFA", entgegnete der Angreifer lachend.

Generell interessiere sich der Dortmunder persönlich jedoch nicht so sehr für die Ratings. In seinem Alter spreche man da "nicht mehr so" darüber, "aber ich habe mitbekommen, dass Jadon wohl ein bisschen unzufrieden mit seinen Werten war."

Sancho hatte sich unter der Woche etwa über Twitter über seinen Pass-Werte beklagt.