Hitzfeld: Bayern-Neulinge müssen "erstmal Fuß fassen"

Alex Grimm, getty

Der FC Bayern muss seine Neuzugänge Ivan Perisic (4. v. r.) und Philippe Coutinho (r.) integrieren, meint Ottmar Hitzfeld

Geht es nach Ottmar Hitzfeld, werden Kleinigkeiten das Top-Spiel zwischen RB Leipzig und den FC Bayern München am Samstagabend (18:30 Uhr) entscheiden. Die Trainer-Legende geht daher von einem Remis aus. Damit könnte der Meister am Ende auch zufrieden sein.

"Es ist ein wegweisendes Spiel. Für Bayern gilt: Verlieren verboten. Obwohl Bayern immer in jedes Spiel geht, um zu gewinnen. Mit einem Remis könnte der Rekordmeister auch leben", so der ehemalige Übungsleiter des Rekordmeisters im Interview mit "Sky".

Immerhin habe der FC Bayern "auch ein paar Spieler integrieren" müssen, "die sehr spät dazugekommen sind. Die Abwehr ist neu formiert. Bayern ist im Umbruch". Dabei blickte Hitzfeld vor allem auf die Neuzugänge Benjamin Pavard, Lucas Hernández in der Defensive und Ivan Perisic und Philippe Coutinho in der Offensive, "die erstmal Fuß fassen müssen in der Bundesliga".

Daher könne man "nicht davon ausgehen, dass Bayern gleich wie aus einem Guss" spielt. "Die Münchner brauchen Zeit".

Mit großer Sicherheit wird sich die Elf von Julian Nagelsmann genau darauf vorbereiten, welche Spielertypen in der Startelf der Bayern stehen könnten. "Robert Lewandowski kennt man ja sowieso, ob jetzt Kingsley Coman und Serge Gnabry spielen, da muss man sich drauf einstellen. Spielt Coutinho schon oder spielt Thomas Müller? Das sind Dinge, die man intensiv analysieren und die Mannschaft darauf einstellen wird", so Hitzfeld.