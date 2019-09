Mertesacker legt sich fest: Bayern kommt ins CL-Finale

Peter Steffen

Per Mertesacker blickt auf den FC Bayern und BVB

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Bayer Leverkusen gehen gleich vier deutsche Mannschaften in der Champions League an den Start. Per Mertesacker traut den Bundesligisten dabei Großes zu.

"Bayern und Dortmund werden unsere Aushängeschilder in der Champions League sein. Beide haben sich gezielt verstärkt, um in der Champions League wieder für mehr Furore zu sorgen", so der Ex-Nationalspieler gegenüber "spox".

In der vergangenen Saison scheiterten der FC Bayern und BVB bereits im Achtelfinale. Laut Mertesacker schafft es Bayern in dieser Spielzeit bis ins Finale. Als Königsklassen-Sieger sieht der 34-Jährige jedoch Manchester City.

Auch den BVB erwartet Mertesacker in der K.o.-Phase. "Die Zielsetzung wird wohl sein, sich hinter Barca den zweiten Platz gegen Prag und Inter zu sichern. Die Mailänder waren lange Zeit ein Schatten ihrer selbst, die bauen gerade Neues auf. Da sollte es möglich sein, Platz zwei zu erreichen", so der Weltmeister von 2014 über die Dortmunder Chancen.

RB Leipzig und Bayer Leverkusen sind für Mertesacker hingegen nur Außenseiter in ihren jeweiligen Gruppen. Während es für Leipzig gegen Olympique Lyon, SL Benfica und Zenit St. Petersburg geht, erwartet die Werkself Juventus Turin, Atlético Madrid und Lokomotive Moskau.