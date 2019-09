Medien: FC Bayern mit besten Chancen im Havertz-Poker

Christof Koepsel, getty

Kai Havertz wurde von Bayer Leverkusen für seine guten Leistungen belohnt

Mit 20 Jahren gehört Kai Havertz zu den absoluten Leistungsträgern bei Bayer Leverkusen und den begehrtesten Fußball-Talenten der Welt. Obwohl unter anderem der FC Bayern und der BVB gelockt haben sollen, entschied sich der offensive Mittelfeldspieler im Sommer für ein weiteres Jahr unterm Bayer-Kreuz. Ein Umstand, den der Klub offenbar großzügig honoriert.

Bayer Leverkusen soll Havertz eine satte Gehaltserhöhung verpasst haben. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach wurde das Salär des Youngsters von etwa zwei auf über fünf Millionen Euro erhöht. Zudem könnten "üppige Prämien" fließen. Das Beste daran: Bayer soll diesen Schritt von sich aus in die Wege geleitet haben.

Dem Bericht zufolge wäre man in Leverkusen sogar bereit gewesen, noch deutlich tiefer in die Tasche zu greifen und Havertz' Gehalt in "ganz neue Dimensionen anzuheben", im Gegenzug hätte der deutsche Nationalspieler sein 2022 auslaufendes Arbeitspapier allerdings verlängern müssen.

FC Bayern mit besten Chancen im Havertz-Poker

Bislang deutet jedoch alles darauf hin, dass sich das Top-Talent im Sommer 2020 einen neuen Arbeitgeber sucht. Laut "Sport Bild" strebt der gebürtige Aachener den Wechsel zu einem Verein an, mit dem der Gewinn der Champions League realistisch sei. Die besten Chancen werden derzeit dem FC Bayern, dem FC Barcelona und Real Madrid zugerechnet.

"Irgendwann werde ich den nächsten Schritt gehen, das will ich natürlich tun, da braucht man ja nicht drumherum zu reden. Wenn es dazu kommen sollte, wird mir hier sicher auch keiner böse sein", äußerte sich Havertz bereits Mitte Juli vielsagend gegenüber der "SZ".

Eine Aussage, die Bayer-Sportchef Rudi Völler anscheinend teilt: "Es ist klar besprochen: Kai entscheidet mit, wann und wohin er geht. Alles andere lässt sich klären", so der Ex-National-Stürmer im Gespräch mit der "Sport Bild" nachdem klar war, dass Havertz den Klub 2019/20 nicht verlassen darf. Bayer wird bei dem Deal allerdings nicht in die Röhre gucken. Mindestens 100 Millionen Euro sollen als Ablöse fließen.

Diesen Wert könnte Havertz am Mittwoch übrigens weiter in die Höhe schrauben: Um 21:00 Uhr empfängt Bayer Lokomotive Moskau im Rahmen der Champions League.