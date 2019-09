Überragender ter Stegen: Mehr Ausrufezeichen geht nicht!

Martin Rose, getty

Marc-André ter Stegen lieferte in Dortmund eine blitzsaubere Leistung

Marc-André ter Stegen hat seine Forderung nach mehr Einsatzzeit in der Nationalmannschaft mit einer bärenstarken Leistung in Dortmund untermauert. Der Torhüter rettete dem FC Barcelona damit zumindest einen Punkt.

Ter Stegen streichelte sich kurz übers Haar, posierte noch für ein Selfie mit zwei Fans und stieg dann schnell in den Mannschaftsbus.

Große Reden schwang die Nummer eins des FC Barcelona nach seinem überragenden Auftritt beim Champions-League-Auftakt bei Borussia Dortmund (0:0) nicht mehr.

Nach der von ihm entfachten Diskussion über mangelnde Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft ließ der 27-Jährige lieber Taten sprechen.

"Ich versuche immer, auf meinem besten Stand zu sein, und wenn das gelingt und ich der Mannschaft helfe, umso besser", sagte ter Stegen bescheiden nach einer kurzen Umarmung mit dem Dortmunder Edelreservisten Mario Götze.

Lob von allen Seiten für die "Mauer von Dortmund"

Die spanische Presse feierte den Schlussmann überschwänglich für "Weltklasseparaden", mit denen er seinen ehemaligen Gladbacher Teamkollegen Marco Reus nicht nur bei dessen Elfmeter-Fehlschuss zur Verzweiflung trieb.

"Wir wissen unabhängig von diesem Spiel, dass er ein Weltklasse-Torhüter ist", sagte der BVB-Kapitän. "Mundo Deportivo" titelte: "Ein kolossaler ter Stegen wurde zur Mauer von Dortmund."

Die "Marca" sah in ter Stegens Auftritt "eine Nachricht an Joachim Löw." Ter Stegen wäre "in jeder Nationalmannschaft Stammtorwart - außer in Deutschland", so das Blatt, während "AS" feststellte: "Ter Stegen hat die Diskussion in Deutschland mit dieser Weltklasseleistung neu entfacht."

Hitzige Debatte um die Torwart-Hierarchie im DFB-Team

Eine Diskussion, die Bundestrainer Löw vor der Begegnung noch herunterspielte. "Wir alle können uns doch nur freuen, mit Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen zwei Weltklassetorhüter zu haben. Es ist doch klar, dass jeder einzelne ehrgeizig ist und auch spielen will. In der Nationalmannschaft brauchen und wollen wir diesen Konkurrenzkampf", hatte Löw der "Bild" gesagt.

Doch sollte ter Stegen bis zum Länderspiel am 9. Oktober gegen Argentinien und vier Tage später in der EM-Qualifikation in Estland weitere Glanzleistungen folgen lassen, wird die Debatte um die Nummer eins in der DFB-Auswahl weiter Fahrt aufnehmen - ungeachtet der Topform, in der sich Kapitän Neuer befindet.

Löw erneuerte zumindest seine Zusage, "dass auch Marc seine Chancen bei uns bekommen wird". Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und er "stehen zu unserem Wort".

In Barcelona muss sich ter Stegen um mögliche Einsatzzeiten schon seit Jahren keine Gedanken mehr machen. "Ter Stegen unterstrich mit Weltklasseparaden, wer der Beste ist", schrieb "Mundo Deportivo".

Auch Trainer Ernesto Valverde wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. "Das Team hat einen schlechten Moment überstanden. In erster Linie dank ter Stegen", sagte Valverde.