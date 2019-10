Brazzo bestätigt: FC Bayern plant mit Fein

unknown

Adrian Fein soll beim HSV Erfahrungen sammeln

Adrian Fein ist seit Saisonbeginn vom FC Bayern an den Hamburger SV ausgeliehen. Dort überzeugt der defensive Mittelfeldspieler mit starken Leistungen, verpasste bislang keine Spielminute in der 2. Fußball-Bundesliga. Im kommenden Sommer endet der Leihvertrag des 20-Jährigen. Doch der HSV kann sich möglicherweise Hoffnungen auf einen Verbleib des 20-Jährigen machen.

Die "Sport Bild" spekuliert, dass der FC Bayern dem U21-Nationalspieler ein weiteres Jahr an der Elbe spendieren könnte, wenn die Rothosen den Aufstieg ins Oberhaus meistern. Dann könnte Fein im gewohnten Umfeld zeigen, dass er auch in der 1. Bundesliga bestehen kann.

Hasan Salihamidzic ist jedenfalls vollauf zufrieden mit der Entwicklung des Mittelfeldmannes. "Wir sind froh, dass Adrian konstant gute Spiele macht und er sich stark in Hamburg präsentiert", wird der Sportdirektor des FC Bayern in vom Sportmagazin zitiert: "Für ihn war es genau der richtige Weg, zum HSV zu gehen. Dieter Hecking ist ein sehr erfahrener Trainer, unter ihm wird Adrian weiter reifen und sich auch als Persönlichkeit entwickeln."

Um in Hamburg möglicherweise ein Jahr dranhängen zu können, müsste der gebürtige Münchner seinen bis 2021 datierten Vertrag an der Säbener Straße allerdings vorher um mindestens ein Jahr verlängern.

Verlängert Fein beim FC Bayern und bleibt (vorerst) beim HSV?

Laut "Sport Bild" hoffen die FCB-Verantwortlichen, dass Fein, der in der Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters ausgebildet wurde, einen ähnlichen Weg geht, wie David Alaba, Toni Kroos, Serge Gnabry oder Philipp Lahm, die allesamt vor ihrem Durchbruch in München verliehen wurden und an anderer Stelle Spielpraxis sammelten.

"Wir sehen hier die Chance, dass eines unserer Talente nach überzeugenden Lehrjahren im Profifußball zum FC Bayern zurückkehrt und Mitglied unserer Mannschaft wird. Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit dem Jungen, er hat die Qualität, das zu schaffen", bestätigte Salihamidzic die Vermutungen.

Um in Hamburg möglicherweise ein Jahr dranhängen zu können, müsste der gebürtige Münchner seinen bis 2021 datierten Vertrag an der Säbener Straße allerdings vorher um mindestens ein Jahr verlängern.

Fein jedenfalls scheint gewillt, weiter an anderer Stelle für seine Chance beim deutschen Rekordmeister zu kämpfen. "Die Ausleihen sind für mich der perfekte Weg, mich auch für die Bayern zu empfehlen!", erklärte der aktuelle Dauerbrenner des HSV.