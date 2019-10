Zakaria erklärt Embolos Leistungshoch

Jörg Schüler, getty

Zakaria und Embolo zeigen bei Gladbach starke Leistungen

Gladbach-Mittelfeldmann Denis Zakaria hat verraten, warum Breel Embolo nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach Mönchengladbach schon mehr gute Spiele gezeigt hat als in seinen drei Jahren bei den Königsblauen.

"Wenn man weiß, dass Breel aus der Tiefe stärker ist als in der Spitze oder auf dem Flügel, dann ist das keine Überraschung", erklärte Zakaria gegenüber der "Sport Bild" und schickte einen kleinen Seitenhieb in Richtung Gelsenkirchen: "Er ist für mich kein Stürmer, sondern ein Mittelfeldspieler – so wie er bei uns auch eingesetzt wird."

Die Vorzüge seines Landsmannes beschrieb der Schweizer folgendermaßen: "Sein Tempo, seine Wendigkeit und seine Wucht: All das braucht ein offensiver Mittelfeldspieler."

Zakaria zeigte sich erfreut, dass sein Teamkollege aus der Nationalmannschaft so gut drauf und so wertvoll sei. "Wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt, wird er ein ganz wichtiger Spieler für uns sein", blickte der 22-Jährige in die Zukunft.

Das aktuelle Hoch der Fohlenelf habe allerdings auch viel mit der Arbeit von Marco Rose zu tun. Er spüre das Vertrauen des neuen Trainers, so Zakaria, "und ich versuche, es jeden Tag zurückzugeben."

Bis jetzt sei ihm das "ganz gut gelungen": "Und ich merke, dass ich von ihm neuen Input bekomme, der mich voranbringt. Ich spiele in einem anderen System, habe eine andere Rolle und fühle mich sehr wohl."