Coutinho lobt "Top-Trainer" Niko Kovac

Alexander Hassenstein, getty

Coutinho trainiert gerne unter FC-Bayern-Coach Niko Kovac

Unter Niko Kovac blüht Philippe Coutinho beim FC Bayern München regelrecht auf. Nun fand der Star-Neuzugang lobende Worte für seinen neuen Coach.

"Er ist ein Top-Trainer und Super-Typ, der gerne hart arbeitet", sagte Coutinho zur "Sport Bild" und ergänzte: "Er tritt jedem offen gegenüber, wir haben einen guten Kontakt. Ich bin glücklich, unter ihm zu arbeiten."

Seit seinem Wechsel vom FC Barcelona zu den Bayern stand Coutinho in allen Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Zuletzt hatte Kovac auch von seinem Schützling geschwärmt. "Er ist am Ball so inspiriert. Es ist unglaublich, was er mit dem Ball macht. Er tanzt förmlich mit dem Ball", sagte der 47-Jährige .

"Er sieht Sachen, die sehen andere nicht. Er ist ein Spieler, der genau weiß, wo er sich hinzubewegen hat und wie er seine Mitspieler einsetzen muss", fügte Kovac hinzu.