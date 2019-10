Sancho ermutigte Matondo nach Schalke-Wechsel

Christof Koepsel, getty

Schalke-Youngster Rabbi Matondo holte sich Tipps von BVB-Star Jadon Sancho

Nachdem Jadon Sancho 2017 von Manchester City in die Bundesliga wechselte, folgte ihm rund zwei Jahre später sein einstiger Teamkollege Rabbi Matondo ins deutsche Oberhaus. Nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 bekam der Waliser Unterstützung des BVB-Profis.

"Jadon hat mich nach dem Transfer kontaktiert und mir Tipps gegeben", erklärte Matondo in einem Interview mit "talksport" und ergänzte: "Er war wirklich gut zu mir in der Anfangszeit. Es war gut, sich anzuhören, was er zu sagen hatte."

Das Gespräch habe Matondo ermutigt, an seine Ziele zu glauben und in Deutschland viel zu erreichen. "Es tat gut, mit ihm über alles zu reden", so der 19-Jährige. Der Schalke-Youngster wünscht seinem Kontrahenten außerdem alles Gute für die Zukunft: "Er hat sich sehr gut entwickelt und ich hoffe, dass es beim ihm so weitergeht."

Matondo auf Sanchos Spuren?

Sancho legte nach seinem Wechsel zum BVB eine steile Karriere hin. Bei den Schwarz-Gelben entwickelte sich der 19-Jährige zum Stammspieler und Leistungsträger und zum englischen Nationalspieler.

Auch Matondo wechselte mit großen Erwartungen nach Gelsenkirchen. Eine ähnlich steile Karriere wie Sancho legte er bislang zwar noch nicht hin, beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig erzielte er aber seinen ersten Treffer für die Königsblauen.