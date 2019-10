Reif: "Gnabry macht die Situation für Müller komplizierter"

Reinaldo Coddou H., getty

Marcel Reif traut Serge Gnabry vom FC Bayern eine große Karriere zu

Beim FC Bayern München hat Thomas Müller seinen Stammplatz an Neuzugang Philippe Coutinho verloren. Laut TV-Experte Marcel Reif erschwert ausgerechnet Serge Gnabry die Situation für die Ur-Bayer.

"Gnabry macht die Situation für Müller sogar noch komplizierter. Denn wenn Gnabry mal im Sturmzentrum gebraucht wird, rückt Ivan Perisic auf seine Außenposition", erklärte Reif in einem "AZ"-Interview.

Müllers Lage beim FC Bayern sei "ganz schwierig". Der Weltmeister von 2014 könne sich ausrechnen, dass er in den kommenden Wochen nicht beginnen werde. "Müller weiß, dass Philippe Coutinho spielen muss, aus vielerlei Gründen. Und wenn Coutinho gut spielt, ist für Müller kein Platz in dieser Mannschaft von Anfang an", stellte Reif fest.

Nur wenn Bayern-Trainer Niko Kovac anfängt zu rotieren, habe Müller eine kleine Chance. Doch auch dieses Szenario ist laut Reif sehr unwahrscheinlich. "Er will eher, dass sich Coutinho und die Offensive einspielen. Deshalb wird das Thema Müller den FC Bayern noch massiv beschäftigen. Müller hat eigentlich nur dann eine Chance, wenn es eine Verletzungsmisere gibt", so der 69-Jährige.

In dieser Bundesligasaison stand Müller erst drei Mal in der Startelf. Über 90 Minuten durfte er noch kein Mal ran. Zuletzt hatte Kovac gesagt, dass Müller seine Einsätze bekomme, sofern "Not am Mann" sei. Daraufhin hatte sich der Angreifer öffentlich über seine derzeitige Rolle beklagt und seine Zukunft offen gelassen.

Müller-Situation beim FC Bayern auch für Kovac schwierig

Die ganze Situation rund um Thomas Müller ist laut Reif auch schwierig für Kovac: "Er ist immer noch ein junger Trainer, der nicht das Standing hat, welches ein Louis van Gaal oder Pep Guardiola bei Bayern qua Erfahrung oder Erfolgen hatten."

Auf diesem sensiblen Terrain müsse man natürlich vorsichtig sein mit öffentlichen Äußerungen. "Auch wenn ich glaube, dass Kovac den Satz anders gemeint und ihn nur auf das Spiel gegen Hoffenheim bezogen hat", erklärte Reif und ergänzte: "Die Aussage von Rummenigge war dann aber von wunderbarer Offenheit. Er hat nämlich gesagt, dass Müller unverzichtbar für diesen Klub ist. Er hat nicht gesagt, dass Müller unverzichtbar für diese Mannschaft ist. Und das ist die Wahrheit."

Reif: Gnabry kann in die Fußstapfen von Lewandowski treten

In dem Interview schwärmte Reif außerdem in höchsten Tönen von Serge Gnabry. "Ich war auch einer derjenigen, der immer wieder gesagt hat, dass Bayern keinen Ersatz für Lewandowski hat. Dabei wissen wir jetzt, dass es den sehr wohl gibt: Serge Gnabry", so der TV-Experte.

Mit seiner Beweglichkeit und Flexibilität könne der Angreifer perfekt in der Sturmspitze spielen. "In der Nationalmannschaft hat er genau das bewiesen", konstatierte Reif: "Da wächst einer heran - Gott sei Dank hat die deutsche Mannschaft ihn! Sein Stellenwert ist enorm. Heute sagt man dazu oft: Unterschiedsspieler. Wenn Gnabry dabei ist, befindet sich die Mannschaft in einem anderen Aggregatzustand."