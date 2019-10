Mislintat verteidigt VfB-Neuzugang Karazor

Christian Kaspar-Bartke

Atakan Karazor wechselte im Sommer zum VfB Stuttgart

Für rund 800.000 Euro wechselte Atakan Karazor vor der Saison von Holstein Kiel zum VfB Stuttgart. Bislang konnte der defensive Mittelfeldspieler jedoch nicht immer mit guter Leistung überzeugen. Nun bekommt der 23-Jährige Rückendeckung von oben.

"Defensiv ist er für mich einer der besten Spieler der 2. Liga", stellte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat gegenüber "Bild" von seinem Sommer-Transfer klar: "Sein Defensiv-Kopfball ist brutal gut, er ist zudem der beste Ballgewinner in unserer Liga. Und im Ballbesitz spielt Ata immer noch einen sehr soliden Ball."

Zudem gab der einstige BVB-Chefscout Mislintat eine durchaus gewagte Prognose ab: "Wenn Ata das noch ähnlich gut spielt, wie er es könnte, also die zwei, drei Fehler rauslässt, dann wird er nicht mehr lange bei uns spielen." In der Tat zählte Karazor in der vergangenen Spielzeit unter dem jetzigen Stuttgarter Trainer Tim Walter zu den besten Sechsern der 2. Bundesliga.

Derzeit steckt der 23-Jährige jedoch in einem Formtief. Karazor selbst gab zu, dass seine Leistung nach dem ersten Spieltag der neuen Saison "ein bisschen bergab" ging. Auch Walter konnte nicht in Lobeshymnen verfallen und stellte Änderungen in der Startformation in Aussicht: "Auf der Sechs ist eine optimale Lösung noch nicht ersichtlich."

Für Mislintat vor allem eine Sache der Wahrnehmung: "Wenn die Absicherung nicht funktioniert, kannst du als Sechser schon mal scheiße aussehen. Du wirst bestraft für etwas, das Teil unseres Prinzips ist." Selbst bei guter Passquote, wie etwa bei der 1:2-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden (92 %), sehe "jeder den einen Fehlpass, den er spielt".

Letztlich habe "Ata" nur "ein einziges Problem". Der Neuzugang sehe "sich selbst zu kritisch". Positiv hervorheben wollte Mislintat zudem, dass der Sechser schon nach kurzer Zeit "viel Verantwortung" übernehme.