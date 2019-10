Alexander Nübel denkt über Wechsel ins Ausland nach

Thomas F. Starke, getty

Alexander Nübel ist Führungsspieler beim FC Schalke 04

Alexander Nübels Vertrag beim FC Schalke 04 läuft zum Saisonende aus. Neben Interesse anderer Bundesligisten wurden zuletzt auch immer wieder Vereine aus den europäischen Top-Ligen mit dem 23-Jährigen in Verbindung gebracht. Das Ausland will Nübel nicht ausschließen, wie er im Interview mit "Sport1" erklärte.

Bei der Gestaltung seiner Zukunft spielen sportliche Interessen eine Rolle, "am meisten aber persönliche und familiäre Dinge". In der Überlegung fließen zudem "Sachen wie das Ausland" mit ein, "bei denen man sagen könnte, man lernt etwas für sein Leben."

Derzeit kann Nübel von Gelsenkirchen schnell in seine Heimat Paderborn fahren, um dort Freunde und Familie zu besuchen. Aufgrund der Nähe fahre er "manchmal auch nach dem Training heim, wenn zum Beispiel ein Kollege Geburtstag hat oder etwas in der Familie ansteht".

Eine Frist für eine Entscheidung setzt sich der Schlussmann nicht. Er habe "alle Möglichkeiten im Moment" und "werde es entscheiden wie es kommt". Zuletzt wurde Nübel verstärkt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. In München könnte er langfristig Nachfolger von Manuel Neuer werden. Auch seitens Borussia Dortmund besteht Medienberichten zufolge Interesse.

Aufschwung beim FC Schalke 04 auch dank Sandro Wagner

Grund für den Aufschwung seiner Schalker sieht Nübel vor allem in der guten Saison-Vorbereitung, wobei "viele Faktoren" eine Rolle spielen: "So passt es dieses Jahr, der Kader ist wieder etwas kleiner geworden. Wir spielen nicht international. So konnten wir uns gut auf die Saison vorbereiten und sind relativ gut gestartet." Letztlich wisse man jedoch nie, woran es liegt.

Durch den guten Start herrsche auf Schalke etwas weniger Druck, die Spieler "sind freier im Kopf". Auch das Mannschaftsgefüge habe sich verbessert: "Individuell hat jeder für sich einen Cut im Sommer gemacht, hat Urlaub gemacht und sich dann voll auf das nächste Jahr konzentriert. So sind wir relativ gut zusammengekommen."

Hilfreich ist Nübel zufolge auch die kommunikative Art von S04-Trainer David Wagner. "Er redet viel mit den Spielern. Auf aber auch neben dem Platz." Dadurch fühlten sich die Spieler "mehr wertgeschätzt". Wagner trage "dazu bei, dass wir erfolgreich sind."