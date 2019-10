Kohler: FC Bayern muss Ersatz für Süle holen

Jörg Halisch, getty

Jürge Kohler rät dem FC Bayern zur Verpflichtung eines Ersatzes von Niklas Süle

Nach der Verletzung von Niklas Süle schloss Präsident Uli Hoeneß bereits aus, dass der FC Bayern München im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird. Laut BVB-Ikone Jürgen Kohler wäre das aber ein großer Fehler.

"Ich glaube, die Bayern sind schlau genug, dass sie sich jetzt auf dem Transfermarkt nach einem ähnlichen Spieler umschauen werden", sagte Kohler in einem Interview mit er "AZ" und formulierte dramatisch: "Wenn sie ihre Saisonziele nicht gefährden wollen, müssen die Bayern im Winter Ersatz für Süle holen." Schließlich habe man mit Lucas Hernández einen Verteidiger im Kader, der zuletzt auch am Knie verletzt war.

Ein möglicher Neuzugang für die Innenverteidigung müsse allerdings jemand sein, "der eine große Qualität mitbringt". Angeblich soll Weltmeister Samuel Umtiti vom FC Barcelona beim Rekordmeister auf dem Zettel stehen.

Mit dem aktuell vorhandenen Personal (Hernández, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng und Javi Martínez) könne der FC Bayern noch bis zur Winterpause spielen. "Auf Dauer wird das aber keine Lösung sein", so Kohler.

In der Verletzung von Süle sieht der 54-Jährige eine Möglichkeit für Boateng: "Das ist doch jetzt eine Riesenchance für ihn, wieder Fuß zu fassen und sich in eine gute Ausgangslage für den nächsten Sommer zu bringen. Das müsste eine Topmotivation für ihn sein. Jetzt kann er sich auch noch mal für andere Topklubs empfehlen. Diese Chance darf er sich nicht entgehen lassen."

DFB-Rückkehr von Hummels "keine Option"

Dass Süle rechtzeitig zur EM wieder fit wird, glaubt Kohler nicht, "auch weil er zum zweiten Mal am gleichen Knie verletzt ist. Das wirst du von der Stabilität her nie mehr so hinbekommen, wie es mal war", bedauerte der Weltmeister von 1990.

Für Kohler ist eine Rückkehr von Mats Hummels in die Nationalmannschaft auch trotz eines möglichen Ausfalls von Süle kein Thema. "So wie Jogi Löw sich dazu geäußert hat, ist das für mich aus seiner Sicht keine Option", erklärte der ehemalige Bayern- und BVB-Profi und ergänzte: "Er hat ja den klaren Eindruck vermittelt, dass es da für ihn kein Zurück mehr gibt."