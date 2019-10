Vor dem Derby: Schalke-Keeper Nübel lobt den BVB

Lars Baron, getty

Alexander Nübel trifft mit dem FC Schalke 04 auf den BVB

Durch das 0:2 bei 1899 Hoffenheim hat der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Dennoch gehen die Königsblauen mit einer Menge Selbstvertrauen in das anstehende Derby gegen Borussia Dortmund.

"Für uns heißt es Mund abwischen und weitermachen. Denn eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt. Wir freuen uns jetzt auf die Woche und auf das Derby", verriet Schalke-Torwart Alexander Nübel auf der Vereinswebsite der Knappen.

Im letzten Aufeinandertreffen mit dem BVB siegten die Gelsenkirchener überraschend mit 4:2. "Es war ein unglaubliches Gefühl und am Ende ein überragender Sieg, den wir unseren Fans in einer ganz schwierigen Situation schenken konnten", blickte der 23-Jährige nun zurück: "Unterm Strich war der Dreier ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Klassenverbleib."

Am Samstag (15:30 Uhr im Live-Ticker) geht der FC Schalke 04 als Siebter in das Duell mit dem BVB. Der Rückstand auf die Dortmunder beträgt dabei nur einen Zähler.

"Dürfen nicht übermotiviert in die Partie gehen"

"Sie haben eine sehr gute Mannschaft, das steht außer Frage. Sicherlich hat unser Revierrivale den einen oder anderen Punkt liegen gelassen. Manche Spiele, die unentschieden endeten, hätten sie sicherlich gewinnen können", lobte Nübel den BVB.

Man selbst könne mit der bisherigen Saison zufrieden sein. Trotzdem appellierte der Keeper vor dem Derby: "Die Leidenschaft und die Mentalität, die wir in vielen Spielen dieser Saison gezeigt haben, müssen wir noch einmal übertreffen. Trotzdem dürfen wir nicht übermotiviert in die Partie gehen. Wir müssen trotz aller Emotionalität ruhig und fokussiert bleiben und unser Ding durchziehen."